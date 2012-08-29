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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۲:۳۰

محمد مهدی نظری:

سلامتی طالبی برای من مهم‌تر بود/ اولویت ما فوتبال جوانمردانه است

سلامتی طالبی برای من مهم‌تر بود/ اولویت ما فوتبال جوانمردانه است

اصفهان – خبرگزاری مهر: بازیکن تیم فجر سپاسی شیراز در مورد حرکت جوانمردانه‌ خود در دیدار با سپاهان گفت: سلامتی طالبی، بازیکن سپاهان برای من مهم‌تر بود چراکه اولویت ما فوتبال جوانمردانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نظری پس از شکست تیمش مقابل سپاهان در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی در مورد نزدن گل به سپاهان در حالیکه بازیکن این تیم روی زمین افتاده بود، گفت: من با بیرون زدن توپ هیچ‌کار خاصی نکردم و هرکس دیگر نیز بود، این کار را می‌کرد.

وی گفت: من در آن صحنه کار خاصی نکردم چون فرشید طالبی هم یک بازیکن مثل خودمان است و سلامتی او برای من مهم است و این از مسائل فوتبال است.

بازیکن تیم فجر سپاسی اضافه کرد: مطمئن باشید اگر بازیکنان دیگر تیم فجر نیز در آن موقعیت قرار می‌گرفتند، این کار را می‌کردند چون این کارها ریشه در فوتبال فجر دارد و ما نام یک شهید را یدک می‌کشیم.

کد مطلب 1684392

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