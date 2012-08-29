به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نظری پس از شکست تیمش مقابل سپاهان در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی در مورد نزدن گل به سپاهان در حالیکه بازیکن این تیم روی زمین افتاده بود، گفت: من با بیرون زدن توپ هیچ‌کار خاصی نکردم و هرکس دیگر نیز بود، این کار را می‌کرد.

وی گفت : من در آن صحنه کار خاصی نکردم چون فرشید طالبی هم یک بازیکن مثل خودمان است و سلامتی او برای من مهم است و این از مسائل فوتبال است.