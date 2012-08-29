به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد شامگاه چهارشنبه در دیدار جیگ می تین لی نخست وزیر بوتان با بیان اینکه ایران و بوتان دارای اشتراکات فرهنگی بسیاری هستند، اظهار داشت: دیدگاه های مشترک ایران و بوتان نسبت به صلح و عدالت جهانی باعث ایجاد روابط عمیق و دوستانه بین دو کشور شده است.

رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد، با کمک اعضای جنبش عدم تعهد بتوان گام های مناسبی در جهت صلح و امنیت جهانی برداشت.

احمدی نژاد با آرزوی پیشرفت و سعادت برای ملت بوتان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران علاقمند به گسترش روابط با بوتان است و دیدگاه های مشترک دو کشور، ظرفیت مناسبی برای توسعه روابط ایران و بوتان محسوب می شود.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه تنها با معیارهای اقتصادی نمی‌توان سعادت ملت‌ها را بررسی کرد، اظهار داشت: سعادت واقعی باید با معیارهای ارزشی اندازه‌گیری شود، کشورهای ثروتمند زیادی هستند که به ظاهر پیشرفته ولی در واقع سعادتمند نیستند؛ ثروت سعادت نیست ولی می تواند در خدمت سعادت باشد.

جیگ می تین لی، نخست وزیر بوتان نیز در این دیدار با تشکر از برگزاری مطلوب و مناسب برنامه های اجلاس غیر متعهدها در تهران گفت: کشور بوتان در طول ریاست ایران در اجلاس جنبش عدم تعهد حمایت خود را از این کشور دریغ نخواهد کرد و در این اجلاس شرکت کرده ایم که همبستگی خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و به تحقق ایده آل ها و آمال جنبش کمک کنیم.

نخست وزیر بوتان با بیان اینکه ایران کشور بزرگی است و با وجود همه مشکلات همچنان به جهان نشان داده که شکست ناپذیر است، افزود: دیدگاه های شما در خصوص حق حاکمیت ملی و اعمال این حق توسط یک ملت بالاترین منبع الهام برای رسیدن به آمال و آرزوهای اعضای جنبش عدم تعهد است.

وی با بیان اینکه ملت بوتان نیز به اهدافی که ایران درباره صلح جهانی مطرح می کند، معتقد است، اظهار داشت: بوتان به اهداف جمهوری اسلامی ایران، برای جنبش عدم تعهد در راستای صلح، امنیت و عدالت معتقد و متعهد است.