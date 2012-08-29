به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری شامگاه چهارشنبه پس از شکست تیمش مقابل سپاهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به حرکت نظری، بازیکن فجر در بیرون زدن توپ در موقعیت گل گفت: به نظر من او با این حرکت باید به عنوان بازیکن قرن نامگذاری شود اما متاسفانه سپاهان باید در مورد این مسئله هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌داد و بازیکنان این تیم نباید در موقعیتی که مثل این موقعیت بود، رفتار دیگری از خود نشان دهند.

وی در مورد خوشحالی زلاتکو کرانچار بعد از گل پیروزی‌بخش سوکای در این بازی گفت: واقعا باور نمی‌کردم که پیروزی مقابل فجر اینقدر برای کرانچار حیات‌بخش و حساس باشد و حرکت‌هایی نظیر حرکات کرانچار را تا کنون ندیده بودم و امیدوارم مدیرعامل سپاهان به کرانچار یادآوری کند که در چه تیمی سرمربیگری می‌کند.

سرمربی سابق سپاهان پیرامون انتقادات هواداران تیم اصفهانی به فوتبال تیم فجر اضافه کرد: به هر حال هواداران در آن لحظات از تیم خود برد می‌خواستند و واکنش‌هایی نظیر این از آنها طبیعی بود و اصلا از شعارهای آنها ناراحت نمی‌شوم.

وی اضافه کرد: با سیستمی که تیم سپاهان در دقایق پایانی بازی اتخاذ کرده بود، مجبور بودیم دفاعی بازی کنیم.

یاوری در پاسخ به سئوالی پیرامون دیدار تیم سپاهان مقابل الاهلی در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا اضافه کرد: من دلم نمی آید عیوب سپاهان را بگویم و کرانچار باید خودش شخصا به دنبال حل این مشکلات برآید و امیدوارم مشکلات این تیم برطرف شود.