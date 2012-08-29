نقش تاثیرگذار جنبش عدم تعهد در حل مشکلات کشورهای در حال توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عبدالعزیز النصر رئیس مجمع عمومی سازمان ملل امشب در بدو ورود به تهران برای شرکت در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خوشحالم که به دعوت رئیس جمهور ایران در این اجلاس شرکت می کنم به اهمیت جنبش عدم تعهد اشاره کرد و گفت: دو سوم اعضای سازمان ملل عضو این جنبش می باشند ضمن آنکه بنده تا آنجا که در جریان هستم اکثر سران کشورها در این اجلاس شرکت کرده اند و این اهمیت اجلاس جنبش عدم تعهد را نشان می دهد.

وی گفت: امیدوارم اجلاس سران جنبش عدم تعهد در جهت حل مشکلات جهانی بخصوص درباره کشورهای در حال توسعه نقش تاثیرگذار خود را نشان دهد.

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در ادامه در خصوص تصمیمات اجلاس سران جنبش عدم تعهد نیز گفت: بدون شک تصمیمات و مصوبات این اجلاس از نظر سیاسی بسیار مهم است و می تواند برای کشورهای عضو مهم باشد بخصوص این اهمیت در عرصه سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه ایران در این دوره مسئولیت سنگین ریاست اجلاس جنبش عدم تعهد را برعهده گرفته است، افزود: امیدوارم ایران در این مسئولیتی که به آن واگذار شده است، موفق عمل کند.