معاون اول رئیس جمهور زامبیا وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس جمهور زامبیا دقایقی پیش به منظور شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی شد.

وی در بدو ورود مورد استقبال مقامات سیاسی و دیپلماتیک کشورمان قرار گرفت.