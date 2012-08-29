  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۳:۲۹

معاون اول رئیس جمهور زامبیا وارد تهران شد

معاون اول رئیس جمهور زامبیا وارد تهران شد

معاون اول رئیس جمهور زامبیا دقایقی پیش وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس جمهور زامبیا دقایقی پیش به منظور  شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی شد.

وی در بدو ورود مورد استقبال مقامات سیاسی و دیپلماتیک کشورمان قرار گرفت.

کد مطلب 1684415

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