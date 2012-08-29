برای اتفاقات سخت بازی با پرسپولیس آماده بودیم/ به مردم خوزستان توهین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی چهارشنبه شب پس از پایان بازی تیمش برابر پرسپولیس تهران در اهواز که منجر به تساوی دو تیم شد، در نشست خبری این بازی اظهار کرد: از قبل پیش بینی می‌کردیم بازی دشواری برابر تیم پرسپولیس داریم و این امر در این بازی رخ داد، هر چند که ما خود را برای شرایط سخت این بازی آماده کرده بودیم.

وی افزود: در نیمه اول برتر از حریف بودیم ولی متاسفانه در نیمه دوم برخلاف جریان بازی گل دریافت کردیم. بعد از دریافت گل حدس می‌زدم اتفاقات خوبی برای فولاد رقم می‌خورد. خوشبختانه این اتفاق رخ داد و ما بازی را به تساوی کشاندیم.

فرکی تصریح کرد: از قبل نیز مشخص بود فولادی‌ها در این بازی فعل خواستن را خوب صرف می‌کنند، هر چند برابر تیمی صاحبنام و پرهوادار ظاهر شدیم.

سرمربی فولاد خوزستان تاکید کرد: در این بازی باید به پیروزی دست پیدا می‌کردیم ولی متاسفانه فرصت‌های ما به گل تبدیل نشد و موقعیت‌های فراوانی را از دست دادیم. همین خراب کردن فرصت‌ها باعث شد استرس فراوانی به بازیکنان وارد شود و آنها توانایی‌های خود را به خوبی در زمین نشان ندادند.

فرکی گفت: یکی از اتفاقات خوب این بازی این بود که ما موفق شدیم بعد از شکست به بازی برگردیم و بازی را به تساوی بکشانیم. فولاد با این نوع بازی کردن ثابت کردن استحقاق رتبه‌ای بالاتر در جدول رده بندی را دارد.

وی ادامه داد: در این بازی کیفیت واقعی بازی خود را به حریف و هواداران خود نشان دادیم و فکر می‌کنم هواداران فولاد نیز از بازی امروز ما رضایت کافی داشتند.

فرکی اظهار کرد: از عملکرد بازیکنان خود رضایت کافی را دارم و معتقدم آنها هفته به هفته به اعتمادبه نفس لازم برای کسب نتایج موفقیت آمیز در لیگ برتر می‌رسند. البته در این بازی ما یک ضربه پنالتی از دست دادیم که سعی می‌کنیم در هفته‌های آینده در تمرینات خود این مشکل را برطرف کنیم.

سرمربی فولاد خوزستان در خصوص حادثه شکافتن پیشانیش در این بازی نیز عنوان کرد: این اتفاق یک توهین به مردم خوزستان بود و این حق مردم اهواز است که قبل از من پیگیر برخورد با مسببان این مسئله باشند.

"خوشحالم فولاد در این بازی خیلی چیزها را به خیلی‌ها ثابت کرد"، فرکی با بیان جمله ادامه داد: تا آنجایی که اطلاع دارم این اتفاقات برای اولین بار در فوتبال خوزستان رخ می‌دهد به همین دلیل امیدوارم مسئولان با شناسایی و برخورد با عوامل این حادثه از ورود مجدد آنها به ورزشگاه جلوگیری کنند.

وی اظهار کرد: من از قبل از ترکیب پرسپولس اطلاع داشتم به همین خاطر دست به تغییرات فراوانی در ترکیب تیم خود زدم و از بازیکنان جوان استفاده کردم.

بازی دو تیم فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با تساوی یک بر یک به پایان رسید. گل‌های این بازی را محمد قاضی (74) برای پرسپولیس و ایوب کلانتری (89) برای فولاد به ثمر رساندند.