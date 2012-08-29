ایران نقش موثری در حل و فصل مناقشات منطقه ای و بین المللی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، ماهیندا راجاپاکسا رئیس جمهور سریلانکا در بدو ورود به تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد به میزبانی جمهوری اسلامی ایران گفت: من امیدوارم مذاکرات خوب و گفتگوهای موثری با کشورهای عضو عدم تعهد برای تصمیم گیری های مناسب در خصوص مسائل جهانی و منطقه ای داشته باشیم.

وی با اشاره به نقش کشورمان با توجه به میزبانی شانزدهمین اجلاس عدم تعهد اظهار داشت: نقش ایران بخاطر میزبانی جنبش عدم تعهد نقشی اساسی و موثر خواهد بود.

رئیس جمهور سریلانکا افزود: جمهوری اسلامی ایران نقش موثری در حل و فصل مسائل جهانی و منطقه ای خواهد داشت.