جلوگیری از ارسال سلاح به سوریه تامین کننده امنیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل با سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری و دبیرشورایعالی امنیت ملی عصر امروز دیدار و گفتگو کرد.

جلیلی در این دیدار با اشاره به اینکه وظیفه ذاتی سازمان ملل دفاع از حقوق ملت ها و استقرار صلح عادلانه است، ایران را دارای ظرفیت های موثر برای دستیابی به این هدف دانست و خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران برای استقرار صلح، امنیت، عدالت و دموکراسی در سطح بین الملل آماده تعامل و همکاری است.

دبیرشورایعالی امنیت ملی با اشاره به رفتارهای سلطه جویانه برخی قدرت ها در مناسبات بین المللی تاکید کرد این قدرت ها نمی توانند از یک سو مزورانه مدعی دموکراسی در کشورهای مختلف باشند و از سوی دیگر برخلاف همه قواعد دموکراسی به دنبال تحمیل خواسته های نامشروع خود بر ملت ها از طریق اعمال فشار باشند.

سعید جلیلی با اشاره به اعتراف برخی قدرت ها به این مسئله که برنامه هسته ای ایران هیچ مشکل حقوقی نداشته و مسئله آنها با ایران در این زمینه صرفا سیاسی است تصریح کرد؛ انتظار ملت ایران از نهاد سازمان ملل متحد این است که در مقابل رفتارهای خصمانه و غیرقانونی برخی قدرتها علیه ملت ایران اقدام کرده و مدافع حقوق هسته ای ایران در چارچوب معاهد ان.پی.تی باشد.

جلیلی با اشاره به تصویب قطعنامه غیرقانونی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار داشت، این قطعنامه درست چند روز پس از اعلام رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حل همه موضوعات مبهم و باقیمانده درباره فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران صادر شد؛ این در حالیست که انتظار ملت ها از سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن دفاع از حقوق ملت ها و ایجاد ساز و کارهایی است که عدالت را در عرصه مناسبات بین المللی حاکم گرداند.

دبیر شورایعالی امنیت ملی با اذعان به برخوردهای غیرمنطقی برخی قدرت ها با شکوفایی نهال دموکراسی در ایران تصریح کرد؛ کارشکنی ها و فشارهای برخی قدرت ها نه تنها ملت ایران را از مسیر پیشرفت بازنداشت بلکه امروز شاخص های پیشرفت اقتصادی، توسعه سیاسی و ارتقاء توان علمی و فناوری در ایران، این کشور را به الگویی برای ملت های مستقل جهان تبدیل کرده است.

دبیرشورایعالی امنیت ملی در پاسخ به درخواست دبیرکل سازمان ملل برای ارائه راهکار جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران در سوریه اذعان داشت؛ جلوگیری از ارسال سلاح و رفتارهای تروریستی در کنار حمایت از ساز و کارهای دموکراسی بدون ملاحظه بیگانگان بستر ساز تحقق اصلاحات واقعی در سوریه و تامین کننده ثبات و امنیت در منطقه است.

در این دیدار بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز ضمن تشکر از میزبانی شایسته دولت و ملت ایران، جمهوری اسلامی ایران را گسترش دهنده توسعه و تمدن بشریت دانست و افزود: اجلاس غیر متعهدها فرصت خوبی برای بیان دیدگاه ها و خواسته های کشورهایی است که بر اساس منافع مشترک شکل گرفته است.

وی ضمن تقدیر از همکاری جمهوری اسلامی ایران در پرونده هسته ای اذعان داشت: هیچ جایگزینی برای مذاکرات و گام های متقابل برای حل و فصل مسالمت آمیز این مسئله وجود ندارد.