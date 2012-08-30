به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین برزگر در مراسم افتتاح مجتمع آبرسانی پنج روستای قائم شهر با بیان اینکه در سال گذشته تحول خوبی در سطح مازندران داشتیم، اظهار داشت: در همه استان کارگاههای آبرسانی و خدمات رسانی فعال است.

وی با بیان اینکه با اعتبارات خوب دولت به بخش آبرسانی روستاها مصوب کرد افزود: بر اساس برنامه، شاهد بدون مشکل آب شرب روستاها در سطح استان خواهیم بود.

برزگر از برگزاری جشن خودکفایی آب روستایی در قائم شهر خبر داد و گفت: در آینده نزدیک این شهرستان در این مورد پیشقدم می شود.

اختصاص اعتبار 2.5 میلیاردی به آب روستایی قائم شهر

فرماندار قائم شهر گفت: در سال گذشته دو میلیارد و 570 میلیون تومان اعتبار برای آب روستایی قائم شهر تخصیص یافت.



علی پیرفلک در مراسم افتتاح مجتمع آبرسانی 5 روستای قائم شهر با اشاره به تحولات بزرگ در مجموعه آبرسانی روستایی اظهارداشت: درشهرستان سال گذشته شاهد رشد 300 درصدی آبفار روستایی هستیم.



وی بیان داشت: یک میلیارد و 330 میلیون تومان برای آب روستایی شهرستان اختصاص یافت.



وجود 64 خانه بهداشت در قائم شهر

سید ابوالقاسم فاضلی، مدیر شبکه بهداشت و درمان قائم شهر با بیان اینکه این مرکز هشت روستا را تحت پوشش قرار می دهد، اظهار داشت: در دولت نهم و دهم در زمینه های پزشکی ، درمانی پیشرفت های بسیاری داشتیم.



وی با بیان اینکه مراکز بهداشت قائم شهر تا قبل از دولت نهم و دهم 23 خانه بهداشت بود، افزود: در این دولت به 64 خانه بهداشت افزایش یافت.



فاضلی اظهارداشت: در این مراکز تمامی خدمات بهداشتی، درمانی، واکسیناسیون و تنظیم خانواده انجام می دهند.



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