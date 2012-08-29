  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۲۳:۵۶

در حاشیه اجلاس نم؛

وزرای امورخارجه ونزوئلا، صربستان و ترکمنستان با صالحی دیدار و گفتگو کردند

وزرای امورخارجه ونزوئلا، صربستان و ترکمنستان با صالحی دیدار و گفتگو کردند

وزرای امور خارجه ونزوئلا ، صربستان و ترکمنستان در حاشیه نشست وزرای امور خارجه شرکت کننده در کنفرانس عدم تعهد امروز چهارشنبه بطور جداگانه با دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه صربستان ضمن تبریک ریاست جمهوری اسلامی ایران بر جنبش عدم تعهد از برگزاری شایسته این اجلاس تقدیر کرد.

در این دیدار دو طرف در خصوص موضوعات مربوط به روابط دو جانبه گفتگو کردند.
 
وزیر امور خارجه کشورمان نیز با ادای احترام به بنیانگذاران جنبش عدم تعهد نسبت به بهره گیری از تجارب صربستان به عنوان یکی از بینانگذاران این جنبش ابراز علاقه کرد.
 
همچنین وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز در دیدار با صالحی آغاز ریاست کشورمان را بر جنبش عدم تعهد تبریک گفت و موفقیت و پیشبرد اهداف این جنبش را در دوران ریاست کشورمان آرزو کرد.
 
در این دیدار در خصوص موضوعات مربوط به روابط دو جانبه و همکاریهای کشورهای منطقه گفتگو شد.
 
وزیر امور خارجه ونزوئلا نیز در دیدار با علی اکبر صالحی با ابلاغ سلام رییس جمهور ونزوئلا برای این اجلاس علیرغم تبلیغات منفی و تلاشهای همه جانبه غرب و آمریکا آرزوی موفقیت کرد.
 
وی نسبت به بهره مندی ونزوئلا-  بعنوان رییس آتی جنبش عدم تعهد در سال  2015 - از تجارب جمهوری اسلامی ایران در این خصوص ابراز علاقه کرد.
 
دو کشور ایران و ونزوئلا ضرورت پویایی و تحرک جنبش عدم تعهد با توجه به عضویت بیش از دو سوم از کشورهای جهان را در آن مورد توجه دادند.
 
در این دیدار طرفین بر تقویت همه جانبه روابط در ابعاد سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی تأکید کردند.
کد مطلب 1684426

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