23 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شدند/ گردان و انصاریفرد نیستند!

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی‌زاده، مدیر رسانه‌ای تیم ملی اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی این تیم را به این شرح اعلام کرد:

دروازه بانان:

سیدمهدی رحمتی (استقلال)، علیرضا حقیقی (روبین کازان روسیه) و رحمان احمدی (سایپا)

مدافعان:

حسین ماهینی، سیدجلال حسینی و مهرداد پولادی (پرسپولیس)، پژمان منتظری و هاشم بیک‌زاده (استقلال)، مازیار زارع (ملوان بندرانزلی)، احسان حاج صفی (تراکتورسازی تبریز) و هادی عقیلی (القطر قطر)

بازیکنان میانی:

علی کریمی و محمد نوری (پرسپولیس)، پژمان نوری (ملوان بندرانزلی)، قاسم حدادی‌فر (ذوب آهن اصفهان)، امید نظری (انگل هولم سوئد) و جواد نکونام (استقلال)

مهاجمان:

اشکان دژآگه (ولفسبورگ آلمان)، محمد ابراهیمی (تراکتورسازی تبریز)، محمد قاضی (پرسپولیس)، محمدرضا خلعتبری (سپاهان اصفهان)، رضا قوچان نژاد (سن ترویدن بلژیک) و مسعود شجاعی (اوساسونای اسپانیا)

والی‌زاده در ادامه گفت: بازیکنان دعوت شده باید ساعت 5 بعدازظهر روز پنجشنبه نهم شهریورماه جاری با بهمراه داشتن گذرنامه، خود را در محل هتل آکادمی فوتبال به کادر فنی معرفی کنند. نخستین تمرین تیم ملی ساعت 6 همان روز در زمین چمن کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد.

تیم ملی ایران ساعت ۵ بامداد روز ۱۰ شهریور، تهران را به مقصد اردن ترک خواهد کرد. اردوی آماده سازی تیم ملی در اردن تا تاریخ ۱۹ شهریور ادامه خواهد داشت و در این تاریخ اردن را به مقصد لبنان ترک خواهد کرد. قسمتی از برنامه آماده سازی تیم ایران در اردن دیدار دوستانه‌ای است که در تاریخ ۱۵ شهریور مقابل تیم ملی آن کشور برگزار خواهد شد.