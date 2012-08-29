به گزارش خبرنگار مهر فیصل مقداد قائم مقام وزیر خارجه سوریه شامگاه چهارشنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه شانزدهمین اجلاس بین المللی جنبش عدم تعهد در تهران بسیار خوب سازماندهی شده است گفت: شاهد هستیم که مشارکت کشورهای عضو نم در اجلاس تهران در یک سطح عالی بوده و همبستگی میان کشورهای در حال رشد بوجود آمده است.

وی با تاکید بر اینکه غربی ها امروز تلاش می کنند که از طریق کشورهای وابسته به خود به دیگر کشورها رخنه کنند گفت: امروز جهان از حالت دو قطبی قدیم به یک قطب تبدیل شده که آن هم آمریکاست.

قائم مقام وزیر خارجه سوریه با اشاره به اینکه آمریکا به دلیل زیاده طلبی ها خود حتی می خواهد چین و روسیه را زیر سلطه خود قرار دهد گفت: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد باید با همکاری پویا و سازنده مقابل زیاده خواهی های آمریکا بایستند.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار سازمان ملل گفت: امروز سازمان ملل در اختیار قدرت و سلطه آمریکاست و متاسفانه این سازمان نقش تخریبی پیدا کرده است.

فیصل مقداد با اشاره به لزوم چاره اندیشی در خصوص کشور فلسطین گفت: گاهی اوقات کشورهایی از اعضای جنبش عدم تعهد می گویند ما کاری با فلسطین نداریم در حالی که جنبش عدم تعهد بارها بر حل مسئله فلسطین تاکید کرده است و این کشورها باید به آنها پایبند باشند.

قائم مقام وزیر خارجه سوریه تصریح کرد: امیدوارم در سه سال ریاست جمهوری اسلامی ایران بر جنبش عدم تعهد شاهد گشایش در مواضع این جنبش در خصوص تحولات مهم منطقه ای از جمله فلسطین باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه اوضاع پیچیده ای بر سازمان ملل حاکم است گفت: امروزه حتی دبیران کل سابق سازمان ملل هم به اصلاح در متن و ساختار این سازمان اعتراف می کنند اما تاکنون گام مثبتی برداشته نشده است و این سازمان در زمینه اصلاح ساختار خود ناتوان است.

فیصل مقداد به مواضع حمایتی چین و روسیه از کشورهای درحال توسعه اشاره کرد و افزود: چین و روسیه همواره به نفع کشورهای در حال توسعه و حق طلب موضع گرفته است و در مقابل زیاده خواهی غربی ها ایستاده اند.

قائم مقام وزیر خارجه سوریه با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات پییچیده در سازمان ملل این است که محل آن در داخل کشور ابرقدرت آمریکاست و آنها هم مانع اصلاحات در سازمان ملل هستند گفت: ما شاهدیم که آمریکا و برخی همپیمانانش از حق وتو برای ظلم به کشورها استفاده می کنند در حالی که حق وتویی که توسط چین و روسیه استفاده می شود برای دفاع از کشورهای کوچک و حق طلب بوده و به هیچ وجه یک حرف اضافه از سوی این دو کشور نبوده است.

وی با اشاره به اینکه خوشبین نیستیم که در کوتاه مدت ساختار سازمان ملل اصلاح شود گفت: امروزه کشورهای جهان سوم در درون خودشان وحدت و همدلی کامل را ندارند و آمریکای جهانخوار توانسته سلطه خود را بر برخی اعضای نم حفظ کند.

فیصل مقداد در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دو پیشنهاد از سوی کشورهای عضو نم برای حل بحران سوریه ارائه شده است گفت: پیشنهادی از سوی رئیس جمهور مصر برای تشکیل گروه تماس متشکل از ایران، ترکیه ، عربستان و مصر ارائه شده و پیشنهادی دیگری نیز برای تشکیل گروه تماس متشکل از مصر، ایران و ونزوئلا به همراه لبنان و عراق که ما هر دوی آنها را بررسی می کنیم.

قائم مقام وزیر خارجه سوریه با اشاره به اینکه شکی نیست که وضع موجود در سوریه مورد توجه و اهتمام کشورهای دوست سوریه است گفت: سوریه جبهه پایداری و مقاومت را در منطقه تشکیل داده و به نوعی خاکریز برتر مقابله با اسرائیل است و جهانیان نیز امروز به موضع ما واقف هستند.

وی با بیان اینکه سوریه در سالهایی به ایستادگی و مقاومت پرداخت که هیچ قدرتی به ما کمک نکرد گفت: تنها ایران ، لبنان و روسیه بودند که از مواضع ما حمایت کردند.

فیصل مقداد افزود: امروزه عربهای مزدور در خلیج فارس به آمریکایی پول پرداخت می کنند تا آنها با در اختیار گذاشتن سلاح به معارضان سوری به اهداف خود برسند.

قائم مقام وزیر خارجه سوریه با اشاره به بررسی دو پیشنهادی برای تشکیل گروه تماس در اجلاس وزرای خارجی جنبش عدم تعهد در تهران گفت: این پیشنهادات در جلسه پایان نشست وزیران خارجه عضو جنبش عدم تعهد به سوریه ارائه شد و ما هم استقبال کردیم چرا که این دو پیشنهاد از کشورهای دوست و جنبش عدم تعهد است و آنها برای اوضاع سوریه دل می سوزانند.

وی با تاکید بر اینکه امروزه شهروندان سوری در این کشور از حق و جان خود دفاع می کنند گفت: گروههای تروریستی در سوریه کارهای بسیار فجیعی از قبیل سر بریدن انسانها ، آتش زدن مساجد و ربایش انسانها انجام می دهند. دست و پای کودکان و نوجوانان را شقه شقه می کنند و سپس می گویند ارتش سوریه این اقدام را انجام داده است.

فیصل مقداد در ادامه به مواضع ترکیه در قبال تحولات سوریه اشاره کرد و افزود: ما تعجب می کنیم چگونه کشور ترکیه به خود اجازه داده است سرزمین خودرا به محلی برای آموزش نظامی مزدوران و معارضینی که با پول عربستان و قطر به اقدامات تروریستی می پردازند تبدیل کنند. ما به آنها می گوییم آیا از آینده خود نمی ترسید؟ و ممکن است روزی مردمتان علیه شما به شورش دست بزنند.

قائم مقام وزیر خارجه سوریه افزود: امروزه اوضاع تلخی بر مردم سوریه می گذرد و اگر ایستادگی کشورهای دارای منطق نظیر ایران در کنار ما نبود نمی تواننستیم تالمات روحی خود را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه راه حل مسئله سوریه نظامی نیست گفت: تنها راهکار حل بحران سوریه اتخاذ راهکارهای سیاسی است و ما باید به کمک جامعه جهانی و سازمان ملل آرامش را در روستاهای خود ایجاد کنیم.

فیصل مقداد با تاکید بر اینکه دولت سوریه زمانی به عرصه اقدامات تروریستی در این کشور وارد شد که آنها وارد اقدام عملی شدند گفت: اسرائیل امروز خواب ندارد و از شب تا صبح بدنبال از بین بردن بشار اسد هستند تا مزدوری مانند مبارک را که از آمریکا و صهیونیست ها تغذیه می کرد بر سر کار بیاورند.