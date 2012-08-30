به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پورازغدی شامگاه چهارشنبه در شورای اداری استان گلستان در استانداری افزود: آمریکا واسرائیل بسیارتلاش کردند تا کسی به اجلاس سران نیاید و عملا به کشورها گفتند باید بین ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنید و اگربروید آینده تان با مشکل مواجه می شود اما کشورها برخلاف خواست آنها عمل کردند وبا حضورخود ثابت کردند که ایران قطب دوم ایدئولوژی جهان است.

وی بیان کرد: دشمن مدام از مردم ما درخصوص قبول داشتن مسئولانشان نظرسنجی می کند و درحال رصد نظام است اما تاکنون با وجود برخی مشکلات در داخل کشور دشمن متوجه شده که مسئولان نظام براساس اصول حرکت می کنند و دیگر کشورهای جهان بر همین اساس ازایران الگوبرداری می کنند.

وی اظهار داشت: امروز صحبت از بنیادگرایی و تشکیل حکومت دینی با رویکرد دینی و انقلابی درجهان مطرح است.

رحیم پور ازغدی گفت: تمام جامعه شناسان جهانی در بحث درباره دولت ها پیش بینی مطلق داشتند که عرصه معاصر عرصه زوال دین است وهیچ کس دراین باره تردید نمی کرد که دین به عرصه های شخصی و فردی عقب نشینی کرده و محال است به عرصه عمومی برگردد.

وی ادامه داد: برخی جامعه شناسان اذعان داشتند که دین از عرصه خصوصی هم ممکن است بیرون بیاید و این درحالی است که امروزه جنبش دینی درجهان مطرح شده است.

وی تصریح کرد: همه این اتفاقات و بازگشت دین به عرصه عمومی بعد از انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد و دین به عنوان جنبش و نهضت به عرصه عمومی بازگشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به چگونگی دولت کریمه گفت: دولت کریمه دولتی است که درآن به دولتمردان سخت می گذرد و مردم آن کشور در رفاه وآسایش هستند و حکومت رذیله برعکس حکومت کریمه است که در آن دولتمردان راحت و مردم درسختی و آب هستند.