به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیخا عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها اظهار داشت: اعتبار صرف شده برای هر یک از استخرهای پرورش ماهی، هفت میلیون تومان است که برای یک نفر ایجاد اشتغال می ‌کند.

وی افتتاح دو فروشگاه عرضه محصولات شیلاتی را از دیگر طرح‌ های هفته دولت عنوان کرد و گفت: برای افتتاح این دو فروشگاه که توسط بخش خصوصی انجام شده 25 میلیون تومان هزینه شده است.

وی همچنین از افتتاح ساختمان پایگاه اورژانس شهری زابل خبر داد و افزود: این پروژه نیز با اعتبار 70 میلیون تومان در هفته دولت به بهره‌ برداری رسید.

فرماندار زابل بیان داشت: بهره‌ برداری از پروژه ‌امحای زباله بیمارستان امیرالمومنین (ع) این شهرستان با اعتبار 317 میلیون و 500 هزار تومان، افتتاح طرح‌ های عمرانی شهرداری ادیمی با اعتبار 600 میلیون ریال و افتتاح طرح‌ های اداره راه و شهرسازی زابل با اعتبار 175 میلیون تومان از دیگر پروژه‌ های هفته دولت در این شهرستان بود.