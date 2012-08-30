به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی صنیعی نژاد شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات طرحهای فاضلاب آبادان افزود: در اجرای طرح فاضلاب آبادان مشکلی به نام تامین اعتبار وجود ندارد و هر قدرنیاز باشد هزینه خواهد شد.

وی اظهار کرد: امسال مبلغ 900 میلیارد ریال از محل اعتبارات مشارکتهای مردمی(فروش اوراق مشارکت) به اجرای طرح فاضلاب آبادان اختصاص یافته است.



صنیعی نژاد با اشاره به دو سال جدول زمان بندی شده برای اجرای این طرح در آبادان تصریح کرد: سال آینده نیز مرحله دوم فروش اوراق مشارکت برای تکمیل طرحهای فاضلاب در استان خوزستان انجام می گیرد که از آن محل نیز مبالغ دیگری برای تکمیل پروژه فاضلاب آبادان اختصاص می یابد.



سرپرست شرکت آب و فاضلاب خوزستان یادآور شد: هیچگونه کوتاهی و یا کم کاری در این بخش پذیرفتنی نیست و مسائل به صورت مستمر پیگیری می شود.



در این نشست پروژه های فاضلاب در مناطق سلیچ غربی، الوانیه، شطیط، مناطق شرکتی، ایستگاه 9 تا 12 کوی قدس و فیه مورد بررسی قرار گرفت و احمد حسن زاده مجری طرح فاضلاب آبادان گزارشی از پیشرفت کار و مشکلات پیشروی طرح ارائه کرد.