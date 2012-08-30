عبدالرضا سروستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای یک هزار نفر از مربیان مهدهای کودک، آموزش قرآن در دوره های منسجم و برنامه ریزی منظم پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه این دوره ها با عناوین روخوانی و روانخوانی برگزار می شود، افزود: دوره های برگزار شده آغازین و مقدماتی هستند برای اینکه بتوانیم در سطوح عالی تر و تخصصی تر مفاهیم قرآنی را آموزش دهیم.



سروستانی با بیان اینکه 28 ساعت آموزشی در 14 جلسه برای هر دوره پیش بینی شده، گفت: زمان و مکان این دوره ها به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.



وی تصریح کرد: مربیانی که در این دوره شرکت می کنند، پس از پایان دوره گواهینامه پایان دوره دریافت می کنند که این گواهی در ارزشیابی مربیان تاثیر مثبت خواهد داشت.



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان این دوره های قرآنی را جزو دوره های ضمن خدمت برشمرد و افزود: برنامه ریزی برای برگزاری دوره ها در سطوح بالاتر و آموزش مفاهیم قرآنی و تربیت معلم قرآن کریم با 200 ساعت آموزش نیز در دست اجراست.



وی با بیان اینکه آموزه های دوران کودکی و جوانی ارزشمند و ماندگار هستند، گفت: در این راستا باید برای آموزش کودکان و نسل جوان نیز برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم.



سروستانی به برگزاری دوره های متعدد قرآنی در استان اشاره کرد و افزود: در سال جاری برگزاری 35 دوره قرآنی در سطح استان پیش بینی شده که سهم کلانشهر اهواز هفت دوره است.