سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعاونیهای یاد شده به عنوان نمایندگان خوزستان برای رقابت با سایر تعاونیهای سطح کشور در نمایشگاه تهران حضور می یابند.

وی با بیان اینکه به مناسبت هفته تعاون تعداد زیادی بروشور درزمینه های مختلف کاری از سوی اداره تعاون آبادان تهیه شده است، اظهار کرد:تهیه این بروشورها در جهت آشنایی افراد جویای کار از قوانین اداره تعاون در زمینه سرمایه‌گذاری و نحوه فعالیت تعاونیها صورت گرفته است.



حسینی از آمادگی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی آبادان درزمینه همکاری با تمامی افراد جویای کار و اشتغال خبر داد و تصریح کرد: با همکاری برخی از ارگانهای اجرایی شهر تسهیلات خاصی در اختیار افراد و گروه های تعاونی برای فعالیت بیشتر قرار داده می شود.



سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی آبادان در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات به آن دسته از افرادی که خواهان تشکیل تعاونی هستند، یادآور شد: پس از معرفی طرحها توسط متقاضیان به اداره تعاون، این اداره با توجه به طرح انتخابی، تسهیلات متفاوتی را در اختیار گروه ها و افراد قرار می دهد.



حسینی از پرداخت تسهیلات یک میلیارد تومانی اداره بندر و دریانوردی به ازای هر تعاونی کشتیرانی که دارای معرفی نامه از اداره تعاون باشند به عنوان نمونه اشاره کرد.



وی همچنین با اشاره به وجود پتانسیلها فراوان و نیروهای متخصص درمنطقه گفت: امکان معرفی افراد بیشتر به بازار کار توسط این اداره وجود دارد ضمن اینکه نیاز به تغییر نگرش مسئولان شهرستان در بحث تعاونیها داریم.



به گفته ی وی، امسال 345 نفر در قالب 17 تعاونی اعم از مشاغل خانگی، خدماتی و تولیدی و با حجم سرمایه گذاری200 میلیون و 22 هزار ریالی در آبادان مشغول به کار شدند که این نشان از روند مثبت فعالیتهای افراد در قالب تعاونی دارد.



حسینی افزود: همچنین 358 نفر از اعضای 37 تعاونی کشاورزی مهر از میان سه هزار و 689 نفر ثبت نام شده درآبادان مشغول فعالیت هستند.

