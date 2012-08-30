به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا راشکی عصر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه که با حضور استاندار سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: این مجتمع که از مجهزترین فضاهای رفاهی - آموزشی ویژه نابینایان در جنوب شرق کشور است، در زمینی به مساحت 12هزار مترمربع با زیربنای پنج هزار و 82 مترمربع احداث شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای ساخت مجتمع شبانه روزی نابینایان را بیش از 30 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این میزان از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

وی افزود: ساخت این مجتمع آموزشی از سال 87 آغاز شده است.