به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی در همایش بسیج قشر کارمندان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: استکبار و دیگر همدستانش همواره بدنبال تحقیر و تضعیف ملت غیور ایران هستند اما این کشور امروز با پیشرفت در زمینه های گوناگون به عنوان الگوی تمام عیار برای کشورهای آزادیخواه جهان تبدیل شده است.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران با گسترش موج بیداری اسلامی در منطقه و حمایت از دیگر مسلمانان جهان در برابر ظلم و ستم استکبار، مورد توجه دنیا قرار گرفته است.

وی افزود: مسئولان و مردم باید مراقب هجمه فرهنگی و جنگ نرم دشمن باشند و همواره بصیرت و هوشیاری خود را در شناخت توطئه های دشمنان حفظ کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به کارهای خرابکانه منافقین در اول انقلاب، بیان داشت: به شهادت رساندن شهیدان رجایی و باهنر از بزرگترین اعمال تروریستی منافقین بود.

وی گفت: از دست دادن شخصیت هایی مانند شهید رجایی و باهنر در دوران حساس شکل گیری انقلاب برای هر کشور دیگری باعث فروپاشی آن می شد اما با ایمان راسخ، اقتدار و پشتوانه مردمی امام راحل (ره)، انقلاب در مسیر واقعی خود حرکت کرد و امروز به اوج اقتدار خود در دنیا رسیده است.

وی با بیان اینکه مردم سیستان و بلوچستان در کنار دیگر هموطنانشان در دوران مبارزات علیه طاغوت و جنگ تحمیلی هشت ساله خدمات درخشانی از خود به جای گذاشته اند، افزود: حمایت و میزبانی از مقام معظم رهبری در سال های تبعید ایشان در استان از افتخارات مردم استان است.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان با تاکید بر اولویت قرار دادن کارهای فرهنگی، اظهار داشت: رزمندگان در دوران گذشته در جبهه های نبرد مقابل دشمن می جنگیدند اما امروز باید با کارهای فرهنگی مراقب دسیسه ها و اختلاف افکنی های آنان بود.

در پایان این مراسم از مدیران، کارمندان و فرماندهان نمونه بسیجی سیستان و بلوچستان تجلیل شد.