به گزارش خبرنگار مهر، آلبرت مابری تواکس وزیر زیربنایی ساحل عاج بامداد امروز برای شرکت در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در قالب هئیتی وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)شد.

وی در بدو ورود مورد استقبال مقامات سیاسی کشورمان قرار گرفت.