شهریار فولادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این مقدار 14 میلیارد و 675 میلیون ریال برای 11هزار و180 متر شبکه فشار ضعیف، سه هزار و 904 متر شبکه فشار متوسط، 23 دستگاه پست هوائی، دو دستگاه پست زمینی در بخش شهری انجام شده است.

وی با اشاره به هفت میلیارد و 925 میلیون ریال اعتبار هزینه شده در بخش توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه برق روستایی، گفت: این اعتبار برای هشت هزار و 828 متر شبکه فشار ضعیف، یک هزار و 870 متر شبکه فشار متوسط، نصب 11 دستگاه پست هوائی هزینه شده که از اعتبارات استانی است.

فولادی از شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر و مدیریت برق کنگان به عنوان مجری این طرح نام برد و افزود: این طرح در دو فاز انجام شد که فاز اول آن از آذر ماه سال 90 تا اردیبهشت 91 و فاز دوم از فروردین 91 تا مرداد 91 به انجام رسیده است.

وی گفت: با توجه به رشد بار شبکه به دلیل وجود تاسیسات گازی و رشد ساخت و ساز بر اثر طرح موفق وام مسکن و رشد جمعیت و متاسفانه به دلیل پراکندگی ساخت و ساز برای برق رسانی به واحد های مسکونی، اعتبارات خارج از شاخص برای برق رسانی نیاز است.

رئیس اداره برق شهرستان کنگان از فرماندار شهرستان و معاون برنامه ریزی وی، نسبت به توجه اعتبارات در نظر گرفته در کمیته برنامه ریزی هفته گذشته تشکر به عمل آورد و بیان داشت: با وجود این پروژه قسمتی از زیرساخت‌های برق در بخش توسعه و اصلاح شبکه و مقابله با ضعف ولتاژ حل می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: به امید روزی که تاسیسات زیر بنایی قبل از احداث مسکن و شهرک و حداکثر همزمان با اتمام ساخت و سازها به انجام رسد.