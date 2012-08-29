فرناندو اشمیت قائم مقام وزیر خارجه شیلی بامداد امروز در بدو ورود به تهران در جمع خبرنگاران در خصوص اهمیت اجلاس سران جنبش عدم تعهد افزود: چنین اجلاسی که در سطح سران کشورهای عضو برگزار می شود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است ضمن آنکه تصمیمات این جنبش نیز در عرصه بین الملل تاثیر گذار است.

وی در عین حال افزود: هنوز اهداف 60 ساله جنبش عدم تعهد محقق نشده است.

خبرنگاری از قائم مقام وزیر خارجه شیلی پرسید چه پیامی برای شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد دارید که وی در پاسخ گفت: با توجه به اهداف جنبش عدم تعهد می خواهیم در این اجلاس بر تقویت حقوق بشر تاکید کنیم از این رو پیام آور حقوق بشر در این دوره از اجلاس هستیم.