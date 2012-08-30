به گزارش خبرنگار مهر، مجید تلخابی در جلسه ای که در دفتر این هیت ورزشی و به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص موانع پیشرفت هیئت بدنسازی و پرورش اندام قم در جمع مربیان و ورشزکاران این هیئت تشکیل شد، تصریح کرد: رشته هایی نظیر پاورلیفتینگ، پرس سینه، بدنسازی، پرورش اندام، قوی ترین مردان و چند رشته دیگر از جمله ورزش های زیر مجموعه این هیئت هستند.



بهره گیری از نیروهای متخصص برای تحول در بدنسازی و پرورش اندام قم



وی ادامه داد: طبیعی است که قرار داشتن این تعداد رشته در یک هیئت ورزشی، مسئولیت تمامی متولیان آن را چند برابر سخت می کند و بر همین اساس به نظر می رسد آنچه که تا کنون مانع از رشد و پیشرفت این هیئت شده، عدم برقراری تعادل و توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات بین تمام رشته ها بوده است.



سرپرست هیئت بدنسازی و پرورش اندام قم افزود: در دوران مدیریت های قبلی این هیئت اهتمام زیادی برای رشد و توسعه این رشته ها و پیشرفت در کار صورت گرفته اما شاید به دلیل اینکه رئیس هیئت از جنس ورزشکاران و قهرمانان این هیئت نبوده، تلاش های فراوان این عزیزان مثمر ثمر واقع نشده است.



وی عنوان داشت: در مسئولیت سرپرستی هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم نماینده قهرمانان و ورزشکارانی هستم که دل و قلبشان برای پیشرفت این هیئت می تپد، بنابراین به نظرات، انتقادها و پیشنهادهای تمامی مربیان، ورزشکاران، قهرمانان، داوران و پیشکسوتان این رشته برای تحول در امورات مربوط به هیئت نیاز جدی داریم.



تلخابی بیان کرد: از این به بعد درب هیئت بدنسازی و پرورش اندام به روی تمامی دلسوزان این رشته باز است و با توجه به اینکه در گذشته در این هیئت ورزشی کار تخصصی انجام نپذیرفته است، سعی داریم با بهره گیری از نیروهای متخصص و همچنین اتحاد و همدلی بین اعضای هیئت، کار را به پیش ببریم.



پرداخت کمک هزینه 20 میلیون ریالی اعزام به مسابقات برون مرزی



وی یکی از معضلات بسیار مهم هیئت بدنسازی و پرورش اندام و قهرمانان آن را مشکلات مالی عنوان کرد و بیان داشت: این درست نیست که قهرمانان ما با فروختن اتومبیل خود و اجناس قیمتی شخصی به مسابقات اعزام شوند، مشکلات مالی موانع زیادی را برای پیشرفت این هیئت ایجاد کرده و به دنبال راهکاری هستیم که از این بن بست خارج شویم.



سرپرست هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم در ادامه از پرداخت کمک هزینه اعزام به مسابقات به قهرمانان این هیئت خبر داد و بیان داشت: این کمک هزینه به مبلغ 20 میلیون ریال پیش بینی شده و به ورزشکاران هیئت که قصد حضور در میادین داخلی و برون مرزی معتبر را دارند، اعطا می شود.



وی برگزاری آیین تجلیل از قهرمانان، بهره‌گیری از دانش و تجربه پیشکسوتان، برگزاری دوره های آموزشی برای افزایش دانش نیروی انسانی متخصص این هیئت، برگزاری منظم مسابقات استانی و اعزام به رقابت هایی که طبق تقویم فدراسیون برگزار می شود را از دیگر برنامه های این هیئت برای رشد و توسعه آن در استان قم عنوان کرد.