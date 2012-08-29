به گزارش خبرنگار مهر، رفیق عبدالسلام وزیر امور خارجه تونس بامداد امروز در بدو ورود به تهران با اشاره به برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد گفت: معتقدم فرصت خوبی برای رسیدن به اهداف ایده آل جنبش به دست آمده است و باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی ادامه داد: یکی از مباحثی که باید در جنبش به آن پرداخته شود موضوع فلسطین است از این رو امیدوارم در این دوره از اجلاس موضوع فلسطین با جدیت بیشتری دنبال شود.

وزیر امور خارجه تونس همچنین به استقلال طلبی جنبش عدم تعهد اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این جنبش زیر بار فشار کشورهای دیگر نرفته است اما هنوز نتوانسته ایم این به نقطه ایده آل و مطلوب دست یابیم و برای رسیدن به این نقطه باید بیشتر تلاش کنیم.

عبدالسلام از نامگذاری شعار اجلاس شانزدهم که صلح پایدار برای همه اعلام شده است حمایت کرد و این شعار را در راستای رسیدن به اهداف جنبش عدم تعهد عنوان کرد.