عبدالله نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساختمان دهیاری روستای کنارخیمه عسلویه به متراژ 140 متر مربع افتتاح شد و طرح هادی آن روستا جمعا به مبلغ 130 میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.

بخشدار ویژه عسلویه با اشاره به سفر تاریخی مقام معظم رهبری در سال 90 و عنایت ویژه ایشان به بخش عسلویه خاطرنشان کرد: در حال حاضر پروژه های متعددی در امر مدرسه سازی، ایجاد کانون های فرهنگی، عمران شهری و روستایی از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری در بخش عسلویه در حال اجرا و روند پیشرفت بسیار مطلوب است.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی تقویت وحدت و همبستگی بین شیعه و سنی خاطرنشان کرد: امروز دشمنان ما در کمین هستند تا از کوچک ترین فرصت ممکن برای ایجاد تفرقه و انشقاق بین صفوف مردم استفاده کنند لذا باید با تأسی از رهنودهای رهبری، هوشیار باشیم و فریب توطئه ها و ترفند های دشمنان نخوریم.

نادری به اجرای برخی پروژه‌های عمرانی در بخش عسلویه اشاره کرد و گفت: احداث چهار اسکله در هاله، بنود، عسلویه و نخل تقی نیز نشان دهنده توجه یکسان دولت عدالت محور به همه مناطق کشور است.

وی با بیان اینکه در هفته دولت امسال در بخش عسلویه بودجه ای در حدود 31 میلیارد تومان هزینه شده، افزود: در هفته دولت چهار و نیم میلیارد تومان پروژه افتتاح می‌شود و 27 میلیارد تومان نیز آغاز عملیات اجرایی آن در دستور کار است.

نادری با اشاره به اجرای طرح هادی در همه روستاها در حوزه عمرانی اظهار داشت: احداث پارک و فضای سبز در روستاهای منطقه، تاسیس 20 بهیاری و ... از خدمات دولت در بخش عمرانی بوده است.

بخشدار عسلویه با اشاره به 44 هزار مترمربع آسفالت انجام شده در قبل از دولت نهم و دهم تاکید کرد: در این هفت سال طول آسفالت انجام شده در بخش عسلویه به 228 هزار متر رسیده است.