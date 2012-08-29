به گزارش خبرنگار مهر، ولادیمیر ماکی وزیر خارجه بلاروس در بدو ورود به تهران در جمع خبرنگاران، گفت: جنبش عدم تعهد از جایگاه بالایی برخوردار است و 120 عضو در شانزدهیمن اجلاس سران شرکت می کنند و همین که این اجلاس در تهران برگزار می شود به اهمیت آن اضافه شده است.

وی افزود: البته انتظار داریم در پایان این اجلاس به نتایج خوبی دست یابیم و آن را در قالب بیانیه پایانی اعلام کنیم.

وزیر خارجه بلاروس همچنین در خصوص واگذاری ریاست این جنبش به ایران گفت: معتقدم ایران از قدرت بالایی در دنیا برخوردار است و امیدواریم بتواند وظیفه خود را در این دوره از اجلاس جنبش به خوبی انجام دهد.