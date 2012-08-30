به گزارش خبرنگار مهر، نشست‌ هماهنگی برنامه‌ های سالروز وفات حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) در شهرری برگزار شد و در این نشست مصوب شد که برپایی ایستگاه صلواتی در میادین اصلی شهر در روز وفات حضرت عبدالعظیم(ع)، تجمع پرسنل ادارات و ارگانهای دولتی و هیئات مذهبی در میدان حضرت عبدالعظیم(ع)، حرکت دستجات عزاداری و سینه‌ زنی به سمت آستان ایشان در روز رحلت، تهیه و نصب پوستر و بنر و برگزاری برنامه‌ های روز رحلت در سطح شهرستان ری اجرا شود.

در این نشست که با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه، بخشدار مرکزی، نماینده آستان حضرت عبدالعظیم (ع)، جانشین فرمانده سپاه ناحیه حضرت عبدالعظیم(ع)، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری و جمعی از مسئولان دیگر برگزار شد، فرماندار شهرستان ری با اشاره به نزدیکی به سالروز وفات حضرت عبدالعظیم(ع) بیان داشت: نباید نسبت به این روز کم تفاوت بود و باید نسبت به شهرها و استان‌های دیگری که می ‌خواهند نسبت به ایشان ابراز ارادت کنند، تفاوتی وجود داشته باشد.

امیرحسین باقرنژاد افزود: حضور مسئولان در نشست این چنینی در روز تعطیل، نشانه ارادت اعضای نشست به سیدالکریم(ع) است و به همین دلیل باید از حضور در این نشست تشکر و قدردانی کرد.

مسافران عبوری از ری باید شکل و ظاهر شهر را متفاوت ببینند

وی تصریح کرد: نمی‌ توان به این روز در حد یک اشاره مختصر بسنده کرد؛ با توجه به اینکه در فصل تابستان قرار داریم، مردمی که از 17 استان کشور برای انجام سفرهای خود از شهرستان ری عبور می‌ کنند، باید شکل و ظاهر شهر را نسبت به روزهای عادی متفاوت ببینند و شهرری حال و هوای حزن و اندوه را به خود بگیرد.

فرماندار شهرستان ریدر بخش پایانی سخنانش، گفت: نفس تشکیل اجلاس کشورهای غیرمتعهد در کشورمان به همه اتفاقات و نتایجی که از آن گرفته می‌ شود، مهم است.

وی اضافه کرد: این اجلاس که به لطف رشادت‌های شهدای قبل و بعد از انقلاب و صبر و تحمل و همراهی مردم در مواجهه با تمام مشکلات شکل گرفته، خوشبختانه به یک تریبون برای استفاده حداکثری جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان تبدیل شده است.

مراسم سالروز وفات حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) برگزار می شود

در این نشست، نماینده آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) نیز اعلام کرد که مراسم سالروز وفات ایشان در بارگاه ملکوتی حضرتش در روز 15 شوال مطابق با 12 شهریورماه از ساعت 11 صبح در مصلای بزرگ ری برگزار خواهد شد.

قرائت زیارتنامه حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) توسط احمد زین العابدین فرد، مرثیه سرایی و ذکر مصائب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) توسط مجتبی باقری و سخنرانی آیت الله سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری از برنامه های این مراسم، اعلام شد.

حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) نواده پاک امام حسن مجتبی(ع)، از راویان حدیث و دانشمندان بزرگی است که محضر سه تن از امامان معصوم(ع) را درک کرده و از محضر ایشان بهره برده است.