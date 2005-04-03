پذيرش دانش پذير فراگير كارشناسي ارشد تجارت الكترونيكي در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، فارغ‌ التحصيلان دوره‌ هاي كارشناسي كليه گرايش ‌هاي رشته‌هاي مهندسي ‌صنايع، مهندسي كامپيوتر، مهندسي فناوري اطلاعات، مهندسي برق، علوم ‌كامپيوتر، رياضي، اقتصاد، مديريت صنعتي و مديريت بازرگاني مي توانند درخواست پذيرش خود را حداكثر تا تاريخ 31 ارديبهشت به دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ارسال كنند



داشتن شرايط عمومي تحصيل در دانشگاه ‌هاي دولتي، داشتن گواهينامه دوره كارشناسي از يكي از دانشگاه ‌هاي معتبر با حداقل معدل كل 14و توانايي مالي براي پرداخت هزينه ‌هاي دوره از شرايط دانش پذيران براي ثبت نام در اين دوره مي باشد. ضمن اينكه متقاضيان بايد در زمينه كامپيوتر و IT تجربيات مفيدي داشته باشند. در دوره دانشپذيري معافيت تحصيلي به دانش پذيران تعلق نمي گيرد.

برنامه درسي دوره براي 4 نيمسال طرح‌ ريزي شده است. طول هر نيمسال 16 هفته آموزشي كامل و مدت هر واحد درس نظري 16 ساعت و هر واحد عملي آزمايشگاهي و كارگاهي 48 ساعت خواهد بود. متقاضيان در نيمسال اول بعنوان دانش پذير ثبت نام مي شوند و در صورت گذراندن حداقل 9 واحد درسي با نمرات بالاتر از 13و معدل كل بالاتر از 15 بعنوان دانشجو پذيرفته خواهند شد.

دوره كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش تجارت الكترونيكي يكي از مجموعه‌ هاي آموزش عالي در زمينه فني مهندسي است. در اين گرايش، هدف تربيت متخصصاني با قابليت تدوين استراتژي، طراحي، مديريت سيستم‌ هاي تجارت الكترونيكي و رفع موانع استفاده از پتانسيل موجود در تجارت الكترونيكي است.

متقاضيان مي ‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به آدرس الكترونيكي www.kntu.ac.ir مراجعه نمايند.