به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرسی رئیس جمهور مصر برای شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد دقایقی پیش وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.

حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور از مرسی استقبال کرد.

مرسی که کشورش ریاست اجلاس عدم تعهد را به مدت 3 سال عهده دار بوده امروز پنجشنبه طی مراسمی ریاست را به احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و رئیس بعد نم واگذار خواهد کرد.

وزیر خارجه مصر برخی دیگر از مقامات ارشد مصری مرسی را در سفر به تهران همراهی می کنند.

این نخستین سفر رئیس جمهور مصر به ایران بعد از پیروزی انقلاب به شمار می رود.

ایران و مصر در سی سال گذشته در حالت قطع رابطه دیپلماتیک قرار داشته که به نظر می رسد با سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور مصر و روی کار آمدن مرسی رئیس جمهور جدید این کشور زمینه های برقراری روابط دوجانبه فراهم شده است.