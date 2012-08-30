قدرت شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در هفته دولت یک پروژه در شهرستان کلنگ زنی و یک پروژه نیز افتتاح شده است.

وی عنوان کرد: ساماندهی محوزه بقعه دانشمند از پروژه کلنگ زنی شده و کمپینگ های آلماگل از پروژه افتتاح شده بوده است.

وی اظهار داشت: روشنایی برج قابوس از جمله برنامه هاست که 15 تا 31 شهریورماه نیز نمایشگاه ستاد دائمی طرح تابستانه اجرای می شود.

شاکری گفت: بزودی اطلاعات شهرستان شامل آثار و بناهای تاریخی از طریق بلوتوث به شهروندان و مسافران وارده به منطقه اطلاع رسانی می شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی گنبدکاووس گفت: تجهیز موزه مردمشناسی و صنایع دستی آزادشهر، احداث مرکز خدمات بهداشتی در باغ تاسکه، روشناییبرق پا قلعه از دیگر برنامه های میراث فرهنگی است.