به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر چهارشنبه در آیین افتتاح طرح های هفته دولت در علی آبادکتول افزود: دولتمردان جهان به دلیل حساسیت اجلاس عدم تعهدهاف چشم به ان دوخته اند.

وی اظهار داشت: همچنین کشورهای مسلمان نیز به اجلاس کشورهای غیرمتعهد در ایران چشم دوخته اند و توجه خاصی دارند.

استاندار گلستان با اشاربه طرح های هفته دولت گفت: بهترین طرح ها و پروژه ها در دوران فعالیت دولت نهم و دهم در استان اجرایی شده است.

قناعت گفت: اجرای این طرح ها زمینه رشد و توسعه را برای کشور و استان ایجاد کرده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: این ایام فرصت مناسبی است تا مردم در جریان امور و اقدامات دولت خدمتگزار خود قرار گیرند.

69 پروژه عمرانی، تولیدی و اشتغالزا در شهرستان علی آبادکتول اجرایی شد.