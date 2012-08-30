به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان از رشد 19 درصدی شمار مسافران تابستانه استان خبر داد و گفت: این امر نشان می دهد که استان در حال تبدیل شدن به استان مقصد گردشگری است.

وی در عین حال تصریح کرد: برای تبدیل شدن به استان هدف گردشگری باید برنامه ریزی جامع و گسترده ای صورت گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: لازمه تحقق این هدف آن است که تمامی دستگاهها پای کار آینده بویژه 20 دستگاهی که ناظر و دخیل در امر گردشگری و خدمات دهی به مسافران هستند.

عبدالرضا دادبود معاون امور استانداری گلستان نیز گفت: برای توسعه گردشگری باید به بخش های زیرساختی در استان توجه اساسی شود.

وی اظهار داشت: ساماندهی سواحل و ایجاد زیرساختها، کمپینگ، آلاچیق، توسعه مراکز اقامتی و .. می تواند تاثیر گذار باشد.

وی عنوان کرد: بزودی زمین های هزار پیچ و ناهارخوران در اخیار شهرداری برای اجرای طرح های مناسب قرار می گیرد.