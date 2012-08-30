به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته حوالی همین روزها بود که سفر چهارم رئیس دولت و هیئت وزیران و مصوبه طرح جایگزینی جشنواره ای هم سنگ و هم طراز جشنواره فیلم کودک و نوجوان مرهمی بر ناراحتی اهالی سینما و هنر دیار الوند شد و آن روزها چقدر امید داشتیم که سرانجام جشنواره ای در قد و قامت جشنواره فیلم کودک و نوجوان به میزبانی همدان برگزار خواهد شد.

همدان برگزاری جشنواره فیلم کوتاه و جشنواره فیلم دفاع مقدس را پیشنهاد کرد

با این خبر که توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام شد کارشناسان و هنرمندان طرح ها و پیشنهادهای متفاوتی اعلام کردند که در این میان پیشنهاد برگزاری جشنواره فیلم کوتاه و جشنواره فیلم دفاع مقدس از همه قابل قبول تر به نظر می رسید.

شاید اگر آن روزها حوزه فرهنگ و هنر استان مدیریتی مناسب و قوی داشت این مصوبه و طرح های پیشنهادی توسط کارشناسان و هنرمندان می توانست جشنواره ای قابل توجه و بین المللی را به همدان بکشاند که صد البته در این باره این نکته بسیار مهم است که برگزاری جشنواره باید با ماندگاری جشنواره به صورت دائمی همراه باشد.

جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان به اصفهان رفت و تعهداتی همچون بدهی جشنواره به فیلمسازان همدانی باقی ماند که دیگر کسی به انجام آنها پایبند نبود و کشیده شدن این مبحث به برنامه هفت و صحبتهای "امیرشهاب رضویان" و پیگیری های مسئول انجمن سینمای جوان همدان در این خصوص در گرماگرم انتقال جشنواره و بعد از برگزاری آن در اصفهان نتیجه ای نداد تا زمانی که سکان حوزه فرهنگ و هنر به مدیریتی جدید سپرده شد و مدیر جدید در نشست هایی با اهالی رسانه و هنرمندان وعده بر حل همه مشکلات داد.

مشکلات برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان در همدان در حال رفع شدن است

مسئول انجمن سینمای جوان همدان درباره وضعیت تعهدات دبیرخانه جشنواره فیلم کودک و نوجوان و بنیاد سینمایی فارابی گفت: خوشبختانه مشکلات جشنواره فیلم کودک و نوجوان که زمان بسیاری برای گره گشایی از آن در رفت و آمد به تهران و رایزنی با معاونت سینمایی وزارت ارشاد و بنیاد سینمایی فارابی سپری شد، با مدیریت جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در حال حل شدن است.

مسعود ویژه ادامه داد: وضعیت فرهنگ و هنر همدان با مدیریت جدید در آرامشی نسبی به سر می برد و می توان انتظار داشت که روند روبه رشدی نیزداشته باشد.

توقیف اموال انجمن سینمای جوان همدان برای بدهی جشنواره فیلم کودک

وی در تشریح تعهدات جشنواره اظهار داشت: چون در عقد برخی قراردادها مانند قرارداد با هتل ها انجمن سینمای جوان نقش واسطه داشت و جشنواره بدهی قابل توجهی در اینگونه موارد داشت برای انجمن مشکلات بسیاری به وجود آمد و این امر تا آنجا پیش رفت که با شکایت یکی از هتل داران اموال انجمن سینمای جوان همدان در حال توقیف بود که با تدبیر مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان این مشکل حل و بدهی ها پرداخت شد.

ویژه درباره بدهی جشنواره به فیلمسازان همدانی نیز گفت: در جشنواره بیست و چهارم با امضا تفاهم نامه ای مبلغ یک میلیارد ریال برای حمایت از آثار فیلمسازان همدان اعتبار در نظر گرفته شد و با فراخوان انجمن سینمای جوان همدان تعداد 60 فیلمنامه به این انجمن ارسال شد که در نهایت 18 فیلمنامه تایید شد و مبلغ 200 میلیون ریال از اعتبار در آن زمان پرداخت شد.

جشنواره رفت اما فارابی زیر بار تعهدات نرفت

مسئول انجمن سینمای جوان همدان عنوان کرد: پس از انتقال جشنواره به اصفهان تعداد 11 فیلم تولید شد که در جشنواره های مختلف داخلی و بین المللی نمایش داده شد و مورد توجه نیز قرار گرفت اما متاسفانه دبیرخانه جشنواره و بنیاد سینمایی فارابی با توجه به این مهم باز هم زیر بار تعهدات خود نرفتند و الباقی مبلغ تفاهم نامه به فیلمسازان همدانی پرداخت نشد تا با پیگیری میرکل ارشاد همدان مبلغ 550 میلیون ریال دیگر از تعهدات پرداخت شد و الباقی این تعهد نیز منوط به تولید و تحویل فیلم ها شده است.

یافتن جایگزینی برای جشنواره نیازمند مطالعه است

مسئول انجمن سینمای جوان همدان درباره طرح جایگزینی جشنواره فیلم کودک و نوجوان عنوان کرد: جشنواره فیلم کودک و نوجوان تاثیر به سزایی بر روند فیلمسازی در استان همدان داشت.

وی ادامه داد: هنوز هم با گذشت دو سال از جشنواره بیست و چهارم، بسیاری از فیلمنامه ها و آثار تولید شده با محوریت کودک و نوجوان است.

ویژه افزود: درباره جایگزینی برای جشنواره فیلم کودک با همه پیشنهادات و طرح ها این مهم نیازمند یک کار کارشناسی، مطالعه شده و دقیق است.

وی با بیان اینکه در زمان میزبانی همدان و برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان وعده هایی توسط مسئولان کشوری داده شد، گفت: آن وقتها اهالی فرهنگ و هنر از شوق در پوست خود نمی گنجیدند و شاید بسیاری خواب شهرک سینمایی را می دیدند که مه این وعده ها خوابی خوش بود.

آغاز ثبت نام دوره فیلمس�ن�ی انجمن سینمای جوان همدان

مسعود ویژه درباره وضعیت فعلی انجمن سینمایی جوان همدان نیز گفت: در تیر ماه سالجاری 20 نفر مدرک فارغ التحصیل دوره فیلمسازی را از این مرکز دریافت کردند.

وی با بیان اینکه ثبت نام برای دوره جدید نیز آغاز شده و تا 28 مهر ماه ادامه دارد، گفت: مدرک فیلمسازی انجمن سینمای جوان دارای اعتبار بین المللی است.

ویژه افزود: هنرمندان با مدرک انجمن سینمای جوان می توانند در تمام نقاط کشور از امکانات دفاتر سینمای جوان استفاده کنند.