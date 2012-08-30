حمیدرضا شاهسون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح سفیر دانش آموزی یک بحث و بسته فرهنگی آموزشی است که بر روی فرهنگ دانش آموزان، اولیا و مربیان به صورت همزمان کار می کند تا در نهایت، دانش آموزان سفیر مبارزه با دخانیات شوند.

وی بیان کرد: دانش آموزانی که مقطع ابتدایی و راهنمایی را تمام می کنند و در معرض مصرف دخانیات قرار می گیرند، باید با فرهنگسازی های لازم، عوارض ناشی از دخانیات مانند قلیان و سیگار را دریابند و در این مسیر، باید به آنها اطلاع رسانی کرد.

شاهسون افزود: برای اطلاع رسانی کامل درمورد طرح و هدف طرح، برنامه ها و بسته هایی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

برای اولین بار در کشور "مبارزه با دخانیات" وارد مدارس می شود

وی عنوان داشت: برای اولین بار در کشور بحث "مبارزه با دخانیات" وارد مدارس می شود؛ بحث دخانیات یک مورد از مسائل اجتماعی است که ورود آن به آموزش و پرورش برای سیستمهای مردم نهاد مقدور نبوده است.

این مسئول افزود: برخی از مسئولان آموزش و پرورش عقیده داشتند که با بیان بحثهای مرتبط با دخانیات، افکار دانش آموزان به سمتهایی کشیده می شود که ممکن است علاوه بر اینکه نتوانید کار مفیدی انجام دهید بلکه فرد را بیشتر ترغیب به مصرف دخانیات کنید و مسائلی که در مورد دخانیات مطرح می شود، دانش آموزان را ترغیب برای دانستن و به دنبال دخانیات رفتن می کند.

وی تأکید کرد: این کار، کار فرهنگی است و نباید انتظار داشت که بعد از این جلسه به سرعت این کار انجام شود اگر 100 سال، سالی یک درصد نیز طول بکشد باید به حرکت خود ادامه دهیم.

شاهسون افزود:همه باید برای فرهنگسازی همکاری کنیم تا بتوانیم حدود20 سال دیگر ادعا کنیم، 50 درصد مصرف دخانیات را از طریق فرهنگسازی کم کرده ایم.

قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال 85 اجرا نمی شود

وی تصریح کرد: متأسفانه در ادارات دولتی قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال 1385 اجرا نمی شود که طبق بند 9 این قانون استعمال دخانیات در ادارات ممنوع شده است.

مدیرعامل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شهرستان ورامین اضافه کرد: در ادارات شهرستان ورامین نیز این کار صورت نمی گیرد؛ طبق این قانون، فردی که در ادارات از دخانیات استفاده می کند باید 50 تا 100 هزار تومان جریمه شود که در شهرستان ورامین اعمال نمی شود.

وی ادامه داد: اگر این کار به صورت کلی با مسئولیت وزارت بهداشت و با کمک فرمانداری اجرا شود، آنگاه می توان اعمال قانون کرده و آن را اجرایی کرد؛ بهترین قانون همین قانون جامع کنترل دخانیات در ایران است ولی متأسفانه اجرا نمی شود.

کمیته های روان شناسی باید حضور جوانان در سفره خانه ها را آسیب شناسی کنند

مدیرعامل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شهرستان ورامین تأکید کرد: باید با آسیب شناسی در کمیته های روان شناسی، دلیل حضور جوانان در سفره خانه ها را پیدا کنیم؛ به نظر می رسد که یکی از دلایل این گونه امور، کمبود فضاهای فرهنگی و فرهنگسازی است.

وی افزود: چهار هزار ماده خطرناک در سیگار و هفت هزار ماده مضر در قلیان وجود دارد که سالانه بیش از شش میلیون نفر در دنیا به خاطر بیماریهای ناشی از سیگار فوت می کنند و در کشورمان این میزان به طور سالانه 70 هزار نفر است.

مدیرعامل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ورامین تأکید کرد: برای اینکه بتوانیم درسفره خانه ها، میادین و پارکها از عرضه قلیان جلوگیری کنیم، فقط یکسال و نیم – یعنی تا پایان سال 92- زمان خواهیم داشت.

وی ادامه داد: با حرکتی که چندی پیش با کمک دادستان شهرستان و رایزنیهای لازم انجام شد، این نتیجه گرفته شد که در سفره خانه ها قلیان توزیع نشود و در پارکها و مکانهای عمومی از این کار جلوگیری شود که بنرهایی نیز تهیه شد که منجر به تعطیلی سفره خانه ها شد.

این مسئول اظهار داشت: تعدادی از سفره خانه ها به صورت غیر مجاز قلیان عرضه می کردند که 25 مورد از این سفره خانه ها پلمپ شد.

وی اضافه کرد: تعدادی از این سفره خانه ها هنوز قلیان را عرضه می کنند ولی خوشبختانه به افراد زیر 18 سال قلیان نمی دهند و این فرهنگسازی به نحوی شده که خود افراد 18 ساله برای گرفتن قلیان مراجعه نمی کنند.

تا 20 سال آینده "سونامی سرطانی" به ایران می آید

وی افزود: طبق تحقیقات مستند پژوهشگران، متأسفانه کشورهای غربی با یک سری از کارها باعث تشدید وجود دخانیات در کشورمان شده اند و تا 20 سال آینده یک سونامی از سرطان در ایران می آید.

شاهسون بیان داشت: در ایران، سیگاری ها بالای هفت میلیارد تومان در روز از بین می برند و به خود و خانواده اش ضرر می زنند و دو برابر این مبلغ را صرف درمان می کنند.

لزوم مشارکت مردم برای مبارزه با استعمال دخانیات

مدیرعامل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شهرستان ورامین گفت: همه مردم باید برای مبارزه با استعمال دخانیات تلاش کنند و فرهنگسازی در این زمینه به یک بستر خیلی جدی و مداوم نیاز دارد تا آگاهی سازی را مرتب به مردم منتقل کند.

وی افزود: این جنبش نیازمند همکاری مردم است و مردم با مشارکت در این جمعیت باید بتوانند به 14 درصد افراد کشور که سیگار مصرف می کنند و متأسفانه جوانان و نوجوانان نیز در این بازه قرار دارند، کمک کنند تا آن را ترک کنند.

شاهسون عنوان کرد: 86 درصد مردم کشور ما سیگار نمی کشند و این رقم خوبی است و باید کاری کنیم که به آن افزوده نشود که این حرکت نیاز به یک بسیج فرهنگی با مشارکت عمومی دارد و ممکن است سالیان سال طول بکشد اما با اراده افراد برای مبارزه با استعمال دخانیات ممکن خواهد شد.

ارائه خدمات رایگان از سوی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات

وی تأکید کرد: این جمعیت برای ترک سیگار از سوی افراد مصرف کننده، خدمات رایگان از جمله برگزاری کلاسهای آموزشی و کلینیک ترک سیگار را ارائه می دهد.

مدیرعامل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شهرستان ورامین ادامه داد: روزانه ۵۰میلیارد ریال سرمایه ملی به صورت سیگار دود شده و دود آن به چشم زن و فرزندان و خانواده های ما و سود آن نیز به جیب کارخانه های سازنده که اغلب متعلق به امریکا و صهیونیسم بین الملل هستند می رود.

روزانه ۱۰۰میلیارد ریال صرف درمان بیماری های ناشی از مصرف دخانیات می شود

وی افزود: بیش از ۱۰۰میلیارد ریال نیز در روز صرف درمان بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات می شود و به این ترتیب مصرف دخانیات روزانه ۱۵۰میلیارد ریال هزینه بر کشور تحمیل می کند.

شاهسون تصریح کرد: آمار خرج سیگار مردم ایران، سالانه به 1800 میلیارد تومان می رسد و خرجی که دولت برای بیماری های ناشی از استعمال سیگار از جمله سکته قلبی، بیماری های تنفسی، سرطان و ... می کند، دو برابر پولی است که مردم برای آن هزینه می کنند.

در مبارزه با دخانیات نیز باید تذکر لسانی داد

وی با اشاره به طرح تذکر لسانی در شهرستان ورامین که گویا موفقیت آمیز نیز بوده است، افزود: طرح مبارزه با دخانیات و پیشگیری از استعمال آن(پاد) باید در قالب مردمی انجام شود و در مورد ضررهای دخانیات با مردم صحبت شود؛ در مبارزه با دخانیات نیز باید تذکر لسانی داد و همه مردم این فرهنگسازی را انجام دهند.

مدیرعامل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شهرستان ورامین اظهار داشت: ایران در وضعیتی بحرانی در زمینه مصرف دخانیات قرار دارد؛ مصرف دخانیات جزو منکراتی است که بسیاری از مراجع تقلید نیز آن را حرام می دانند.

دسترسی به سیگار در کشورهای غربی 37 دقیقه و در ایران 3 دقیقه

وی یادآور شد: بر طبق آماری، اگر فردی در کشورهای غربی مانند آمریکا بخواهد سیگار تهیه کند 37 دقیقه طول می کشد ولی در ایران سه دقیقه است؛ اگر این دسترسی کم شود، عادت ترک سیگار آسان تر می شود.

شاهسون ادامه داد: در رابطه با اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت مسئول مستقیم کار است که به اصناف اعلام شده که هیچ مؤسسه، مغازه و مکانی نمی تواند قلیان یا دخانیات را ارائه کند مگر از آن اداره مجوز داشته باشد.

وی با تقدیر و تشکر از مغازه هایی که دخانیات توزیع نمی کنند، از بسیج اصناف شهرستان ورامین نیز خواست تا در زمینه مبارزه و پیشگیری از استعمال دخانیات در این شهرستان، به یاری این جمعیت مردم نهاد بیایند.