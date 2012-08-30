به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبادی افزود: پژوهشگران دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد گرگان و مسجد سلیمان و دانشگاه مالایای مالزی، با قرار دادن نانوذرات نقره بر روی نانولایه‌های الکترواکتیو، توانستند حساسیت نانوحسگر آب اکسیژنه را افزایش دهند.

وی اظهار داشت: نتایج به‌دست آمده از این تحقیقات حاکی از آن است که با افزایش سطح قابل دسترس نانوذرات قرار داده شده بر روی نانولایه و کاهش میزان تجمع نانوذرات، نقش کاتالیزوری نقره برای واکنش کاهش آب اکسیژنه افزایش یافته و در نتیجه حساسیت نانوحسگر نیز افزایش می‌یابد.

معرفی نماینده کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی

با صدور حکمی از سوی دبیر کل کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی؛ شبیر دائمی مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به عنوان نماینده رسمی این کنگره در استان گلستان انتخاب شد.



این حکم به امضای مهدی باقریان دبیر کل دومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی رسیده است.



گفتنی است دومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط‌عمومی با هدف توسعه روابط میان کارگزاران مسلمان روابط عمومی افزایش همگرایی و هم افزایی توانمندی ها ، کمک به ایجاد و تقویت الگوی ذهنی مشترک در حوزه روابط عمومی اسلامی ، ایجاد فرصت مناسب برای تعامل هر چه بیشتر نخبگان روابط عمومی جهان اسلام ، تبیین نقش فرهنگی انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی آذرماه 1391 در تهران برگزار می شود.