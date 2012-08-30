به گزارش خبرنگار مهر، از شامگاه چهارشنبه مسابقات انتخابی لیگ برتر تنیس روی میز جوانان کشور با حضور ورزشکارانی از 25 استان کشور در سنندج آغاز شد.

دبیر هیئت تنیس روی میز استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این دوره از مسابقات در رده سنی جوانان و با حضور 110 ورزشکار جوان از 25 استان کشور از هشتم لغایت یازدهم شهریور ماه در خانه تنیس روی میز استان کردستان در سنندج برگزار می ‌شود.

عباد زینبی یادآور شد: این مسابقات به صورت آزاد بوده و در مجموع 11 نفر برتر به لیگ برتر تنیس روی میز در رده سنی جوانان راه خواهند یافت.

وی عنوان کرد: تیم پینگ پنگ استان کردستان نیز با هشت بازیکن و با مربیگری کیانوش پیمان و بهزاد صمدی در این مسابقات حضور دارد.

دبیر هیئت تنیس روی میز استان کردستان در پایان یادآور شد: در چند سال اخیر تیم‌های نونهالان، نوجوانان و جوانان تنیس روی میز کردستان همواره جزو سه تیم برتر کشور بوده و در سال 90 نیز تیم نونهالان استان کردستان رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داد.