نیاز یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی در کردستان، اظهار داشت: استان کردستان به لحاظ کشاورزی از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است که انتظار می رود با فراهم ساختن بسترهای مناسب توسعه پایدار را در بخش کشاورزی ایجاد کرد.

وی افزود: تشکیل ستاد توسعه طرح های کشاورزی در استان کردستان تا حد زیادی توانسته است طرح های کشاورزی را به فاز اجرایی برساند و به همین دلیل انتظار می رود که با مشارکت و همراهی تمامی دستگاه های دولتی و حضور خود مردم شاهد توسعه این بخش باشیم.

مدیر کل امور اقتصادی استانداری کردستان بیان کرد: در سال جاری پنج هزار و 783 طرح برای اجرای طرح های زیر بنایی کشاورزی در استان تصویب شده است.

یعقوبی در ادامه یادآور شد: برای اجرای این طرح های زیربنایی در استان کردستان اعتباری بالغ بر چهار هزار و 580 میلیارد ریال مصوب شد.

وی ادامه داد: از پنج هزار و 783 طرح توسعه کشاورزی سه هزار و 176 طرح با اعتباری بالغ بر دو هزار و 783 طرح به بانک های عامل معرفی شدند.