به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که از روز یکشنبه در سطح کارشناسان و وزیران خارجه آغاز شد، امروز و فردا در سطح سران عالی رتبه کشورهای عضو ادامه خواهد داشت.
از دقایقی قبل ورود روسای کشورهای عضو در قالب هیئت هایی شامل روسای جمهور و معاونان روسای جمهور به سالن اصلی اجلاس آغاز شده است.
هیئت های سران از روز چهارشنبه وارد تهران شده اند و مرسی رئیس جمهور مصر به عنوان رئیس جمهورکشوری که ریاست جنبش نم را در سه سال گذشته بر عهده داشته است نیز دقایقی دیگر برای واگذاری ریاست این اجلاس به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وارد مراسم افتتاحیه خواهد شد.
سخنران ویژه این مراسم مقام معظم رهبری هستند و رئیس جمهور مصر و رئیس جمهور ایران نیز سخنرانی خواهند داشت.
مسئولان لشگری و کشوری و چهره های سیاسی و نظامی کشور نیز در این مراسم حضور دارند.
نخست وزیر هند، رئیس جمهور مصر، دبیر کل سازمان ملل،رئیس جمهور تاجیکستان،نخست وزیر عراق،رئیس کشور کره شمالی از جمله سران حاضر در اجلاس عدم تعهد تهران هستند.
به گزارش مهر، جنبش کشورهای غیر متعهد، جنبش عدم انسلاک یا جنبش عدم تعهد در سال ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰ خورشیدی در اوج جنگ سرد و فضای دوقطبی بین غرب و شرق با هدف وحدت میان کشورهایی که نه در اردوگاه کمونیسم و نه در اردوگاه سرمایهداری (امپریالیسم)، قرار داشتند، تشکیل شد. نام جنبش ابتدا "Non-Commitment" بود اما سریعا به نام جدید تغییر یافت. اما با اتمام دوران جنگ سرد، هم اکنون اعضای این جنبش را اکثراً کشورهای در حال توسعه تشکیل میدهند.
نخستین تلاش برای ایجاد همگرایی میان کشورهایی که بعدها به غیرمتعدها معروف شدند، در سال ۱۹۵۵ در کنفرانس باندونگ در شهر باندونگ اندونزی انجام شد.جواهر لعل نهرو، جمال عبدالناصر و سوکارنو رؤسای وقت حکومت کشورهای هند، مصر و اندونزی در این اجلاس اندیشه تشکیل چنین سازمانی را مطرح کردند. چون این اتفاق کمی بعد از استقلال هند رخ میداد تحت تأثیر جهان بینی ماهاتما گاندی نیز قرار داشت.
این جنبش با توجه به تعداد اعضا بعد از سازمان ملل بزرگترین تشکیلات بین المللی است و بر همین اساس می توان فراکسیون اکثریت سازمان ملل را به آن لقب داد.
بنیان گذاران جنبش عدم تعهد
ایران و عدم تعهد
افغانستان، آنگولا،آنتیگوا و باربودا،جمهوری آذربایجان، باهاما،بحرین،بنگلادش، باربادوس،بلاروس بلیز بنین بوتان، بولیوی، بوتسوانا ،میانمار ،برونئی،بورکینافاسو،بروندی، کامبوج ،کامرون ،کیپ ورد، جمهوری آفریقای مرکزی ،چاد شیلی، کلمبیا ،کومور،جمهوری کنگو، ساحل عاج، کوبا،جمهوری دموکراتیک کنگو، جیبوتی، دومینیکا، جمهوری دومینیکن،اکوادور، گینه استوایی، اریتره، اتیوپی، فیجی ،گابون، گامبیا، غنا، گرنادا، گوآتمالا، گینه، گینه بیسائو، گویان، هائیتی، هندوراس از جمله اعضای این جنبش هستند.
ایران، هند، مصر ، مالزی،اندونزی، کوبا،عراق و الجزایر از جمله اعضای قدیمی و تاثیر گذار جنبش عدم تعهد به شمار می روند.
با توجه به تحولات بیداری اسلامی حضور کشورهایی همچون تونس، بحرین،لیبی در کنار کشور مصر حایز اهمیت است.
جامائیکا، اردن، کنیا، کویت، لائوس ،لبنان، لسوتو، لیبریا، ماداگاسکار، مالاوی، مالدیو،مالی، موریتانی ،موریس،مغولستان،مراکش ، موزامبیک، نامیبیا ،نپال،نیکاراگوئه، نیجر، نیجریه ،کره شمالی ،عمان ،پاکستان ،فلسطین ،پاناما، پاپوآ گینه نو ،پرو، فیلیپین، قطر ،روآندا ،سنت لوسیا، سنت کیتس و نویس، سنت وینسنت و گرنادینها، سائوتومه و پرینسیپ ،عربستان سعودی، سنگال ،سیشل، سیرا لئون، سنگاپور ،سومالی، آفریقای جنوبی،سریلانکا ، سودان، سورینام، سوازیلند، سوریه، تانزانیا، تایلند، تیمور شرقی، توگو، ترینیداد و توباگو، ترکمنستان، اوگاندا، امارات متحده عربی، ازبکستان، وانواتو، ونزوئلا،ویتنام، یمن، زامبیا ،زیمباوه از دیگر اعضای جنبش عدم تعهد هستند.
تاجیکستان عضو ناظر دیگر این اجلاس است که در سطح رئیس جمهور در نشست تهران شرکت می کند.
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