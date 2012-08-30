  1. بین الملل
۹ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۴۱

اخبار سوریه/

الاخضر الابراهیمی هفته آینده به سوریه می رود/ اذعان اردن به ناتوانی درباره آوارگان سوری

الاخضر الابراهیمی هفته آینده به سوریه می رود/ اذعان اردن به ناتوانی درباره آوارگان سوری

سفر نماینده سازمان ملل در امور سوریه به این کشور و اذعان یک مقام اردنی به ناتوانی کشورش در برخورد با موضوع آوارگان سوری از مهمترین اخبار آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع ، "احمد فوزی" سخنگوی "الاخضر الابراهیمی" نماینده سازمان ملل در امور سوریه گفت: الابراهیمی هفته آینده عازم سوریه می شود.

وی خاطرنشان کرد: الابراهیمی معتقد است که می تواند طرح صلح کوفی عنان نماینده پیشین سازمان ملل در امور سوریه را اجرایی کند اما فعلا در حال بررسی پرونده است و هنوز استراتژی خاصی وضع نشده است.

از سوی دگیر "جرار آرو" نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل گفت: الابراهیمی از شورای امنیت درخواست کمک کرده است اما این شورا هنوز به شدت دچار دودستگی است.

خبر دیگر اینکه غالب الزعبی وزیر کشور اردن گفت: تلاش زیادی برای اسکان همه آوارگان سوری در اردن وجود دارد اما اردن به تنهایی نمی تواند مسئولیت آنها را بپذیرد.

وی با اشاره به درگیری آوارگان سوری با نیروهای امنیتی اردنی در اردوگاه الزعتری در شمال شرق امان بیان کرد: با وجود این حمله صبر و تحمل ما زیاد است.

الزعبی بیان کرد: ظرف چهار روز گذشته تعداد آوارگان سوری که به اردن آمده اند زیاد شده است و تعداد آنها به 24 هزار نفر رسیده است.

وی بیان کرد: ما با بازگشت آوارگان سوری به کشورشان در صورتی که خود آنها بخواهند مشکلی نداریم اما تعلل ما به خاطر حفظ جان خود آنهاست.

کد مطلب 1684519

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