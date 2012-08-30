به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از گرامیداشت هفته دولت 31 طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان قروه با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان، امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان این شهرستان به بهره برداری رسید.

این طرح ها شامل گاز رسانی به شهرک بعثت، روستاهای پلوسرکان و سرقل با بهره مندی هزار و 118 خانوار شهری و روستایی و با هزینه کرد یک میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار بود.

افتتاح 23 طرح آبیاری تحت فشار با مساحت 138 هکتار و اعتبار پنج میلیارد و 302 میلیون ریالی و بهره برداری از بوستان 22 گولان شهر دزج به مساحت شش هزار متر مربع و اعتبار یک میلیارد و 800 میلیون ریال از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده در آخرین روز از هفته دولت بود.

همچنین در این روز از چهار طرح روستایی در روستاهای دورمه، قاورمه دره، سیلاب و اوریه با بهره مندی 314 خانوار روستایی با اعتبار 12 میلیارد و 800 میلیون ریال در مجموع به طول بیش از چهار کیلومتر در شهرستان قروه بهره برداری شد.