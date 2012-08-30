به گزارش خبرنگار مهر، اردوان نوسودی شامگاه روز گذشته در مراسم بهره برداری از شش پروژه گازرسانی شهرستان بیجار در روستای قباسرخ، از تلاش های مسئولان و پرسنل شرکت گاز استان در راستای توسعه گازرسانی در روستاها قدردانی کرد و افزود: با توجه به حجم بالای پروژه های گازرسانی و لزوم تسریع در روند گازرسانی به روستاها و سردسیر بودن منطقه، تامین اعتبارات مورد نیاز پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان در اولویت قرار گرفته و در این راستا هیچ مشکلی نداریم.

وی همچنین عملکرد شرکت گاز کردستان در گازرسانی به روستاهای سردسیر استان را ستود و اظهار داشت: پرسنل و مسئولان شرکت گاز کردستان در این راستا بسیجی وار عمل کرده اند که این اقدامات و زحمات جای قدردانی دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اینکه امسال اعتبارات بسیار خوبی به استان کردستان اختصاص یافته است، بیان کرد: در تامین اعتبارات مورد نیاز پروژه های شرکت گاز استان هیچ گونه نگرانی و مشکل وجود ندارد.

نوسودی از مسئولان شرکت گاز کردستان خواست با روال کنونی نسبت به ادامه کار اقدام کنند و استانداری نیز اعتبارات ویژه را در اختیار این مجموعه قرار می دهد.

وی در ادامه سخنان خود هدف دولت را توسعه، عمران، آبادانی و محرومیت زدایی از مناطق محروم روستایی اعلام کرد و گفت: توسعه پایدار کشور از دروازه روستاها می گذرد و توسعه کشور و استان در گرو توسعه روستاها است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان عملکرد استان در راستای احداث سد، توسعه و رونق بخش کشاورزی و گازرسانی به روستاها را مناسب اعلام کرد و اظهار داشت: هدف دولت توسعه و آبادانی روستاها و زدودن غبار محرومیت از چهره این مناطق است و خوشبختانه تاکنون در این راستا موفق عمل شده است.

همچنین با حضور معاون عمرانی استاندار بهره برداری از دو مرکز مخابرات روستایی و 21 کیلومتر راه آسفالت روستایی در شهرستان بیجار آغاز شد.