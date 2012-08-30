به گزارش خبرنگار مهر، حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور که صبح امروز به استقبال محمد مرسی رئیس جمهور مصر رفته بود در گفتگو با خبرنگار مهر، از دیدارهای دوجانبه محمد مرسی با مقامات بلند پایه ایرانی خبر داد.

به گزارش مهر این در حالی است که پیش از این برخی رسانه های غربی و عربی مدعی شده بودند سفر مرسی به تهران صرفا تشریفاتی و برای حضور چند ساعته در اجلاس عدم تعهد و تحویل ریاست اجلاس صورت می گیرد .

محمد مرسی رئیس جمهور مصر دقایقی پیش به منظور شرکت در اجلاس شانزدهم عدم تعهد وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و قرار است که با شرکت در اولین روز از اجلاس سران ریاست جنبش نم را به رئیس جمهور کشورمان تحویل دهد.

این نخستین سفر رئیس جمهور مصر به ایران بعد از پیروزی انقلاب به شمار می رود.

ایران و مصر در سی سال گذشته در حالت قطع رابطه دیپلماتیک قرار داشته که به نظر می رسد با سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور مصر و روی کار آمدن مرسی رئیس جمهور جدید این کشور زمینه های برقراری روابط دوجانبه فراهم شده است.

گفتنی است شانزدهمین نشست سران جنبش عدم تعهد طی امروز و فردا در تهران برگزار می شود.