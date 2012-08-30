به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عرب عامری صبح پنج شنبه در جریان این بازدید اظهارداشت: استخرمجتمع ورزشی شهید رجایی چندین سال به صورت رو باز بود و با اختصاص بودجه در کمیته برنامه ریزی فرمانداری و پیگیری اداره کل نوسازی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، مراحل اجرای فوندانسیون برای نصب سوله حفاری از اوایل مردادماه توسط پیمانکار مربوطه آغاز شد.

وی ادامه داد: مجتمع ورزشی شهید رجایی ورامین با زمینی به مساحت 15 هزار مترمربع شامل استخر، ساختمان اداری، هنرستان تربیت بدنی، تأسیسات، زمین چمن، زمین والیبال و باشگاه بدنسازی به فعالیت مشغول است که ان شاءالله با جذب اعتبارات بعدی برای این پروژه عظیم، درسال تحصیلی جدید شاهد افتتاح این پروژه خواهیم بود.