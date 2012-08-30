رهبر معظم انقلاب وارد اجلاس سران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب با همراهی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه مقننه و آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس محمع تشخیص مصلحت نظام دقایقی قبل در مراسم شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد که با حضور مقامات عالی رتبه کشورهای عضو جنبش آغاز خواهد شد، حضور یافتند.

قرار است رهبر انقلاب در این اجلاس به عنوان سخنران افتتاحیه سخنرانی کنند.

پس از سخنرانی رهبر انقلاب، محمد مرسی طی سخنرانی و ارائه گزارش از عملکرد مصر در اداره جنبش عدم تعهد در سه سال گذشته، طی مراسمی ریاست این جنبش را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تحویل می دهد.

به گزارش مهر؛ بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و موهان سین نخست وزیر هند روز گذشته پس از ورود به تهران با مقام معظم رهبری دیدار کردند.