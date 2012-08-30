اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هفتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی با هدف معرفی توانمندی های استان و کشور در زمینه صنایع دستی، سوغات و آشنایی بیشتر مردم با فرهنگ آداب و سنن مناطق مختلف در بنای تاریخی، فرهنگی سعدالسلطنه قزوین، بزرگترین سرای سرپوشیده کشور عصر امروز پنجشنبه افتتاح می شود.

بیرانوند حمایت، توسعه و ترویج هنرهای سنتی و صنایع دستی را مهم خواند و افزود: به فرمایش مقام معظم رهبری در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی امیدواریم بتوانیم در عرصه‌ حمایت و توسعه این صنعت گام‌های مثبتی برداشته و در کنار هنرمندان و صنعتگران خوب کشورمان صنعت نوپای صنایع دستی و هنرهای سنتی را گسترش داده و از عواید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن بهره‌مند شویم.

وی بیان کرد: برای معرفی ایران و نوآوری‌های هنرمندان و صنعتگران کشور باید در حوزه بازرگانی و صادرات تلاش زیادی صورت پذیرد تا علاوه بر صدور صنایع دستی و هنرهای سنتی به نقاط مختلف دنیا،‌ اصالت، فرهنگ و هنر ایرانی را نیز به آنها معرفی کنیم.

این مسئول با اشاره به روند برگزاری این نمایشگاه یادآورشد: نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی قزوین در مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدالسلطنه با مشارکت استان‌های کشور و سه کشور میهمان ترکیه، عراق، ارمنستان برگزار می شود.

بیرانوند تصریح کرد: این نمایشگاه با 150 غرفه صنایع دستی، 22 غرفه سوغات، هفت غرفه مشاوره تخصصی در حوزه‌های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی، سه سیاه چادر و یک آلاچیق و برنامه های جنبی شامل نشست پژوهشی و جشنواره موسیقی نواحی ایران زمین برگزار می‌شود.

نمایشگاه صنایع دستی قزوین از 9 تا 16 شهریور ماه به مدت یک هفته از ساعت چهار بعدازظهر تا 10 شب در سرای سعداسلطنه میزبان علاقه ‌مندان خواهد بود.