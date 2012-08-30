به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد روز چهارشنبه در سفر یکروزه خود به شهرستانهای استان همدان و شرکت در آئین بهره برداری از پروژه های هفته دولت اظهار داشت: در این پنجره ها نمایندگان دستگاه ها باید به صورت حضوری به مشکلات سرمایه گذاران رسیدگی کنند.

آزاد گفت: دو پنجره واحد سرمایه گذاری همدان یکی در زمینه جذب سرمایه های داخلی و خارجی در زمینه های گوناگون اقتصادی و دیگری درارتباط با تسهیل روند صادرات در گمرک ایجاد خواهند شد.

وی ادامه داد: راه اندازی این پنجره ها کمک موثری به افزایش جذب سرمایه گذاری خواهد کرد.

مهیا کردن شرایط حضور سرمایه‌گذاران در استان همدان ضروری است

وی شرایط مطلوب سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران در استان همدان را یادآور شد و اضافه کرد: استان همدان دارای توانمندی‌های فراوانی است و مهیا کردن شرایط حضور سرمایه‌گذاران برای ایجاد کارخانجات تولیدی و صنعتی در استان ضرورت دارد.

استاندار همدان اشتغال پایدار را از برنامه های اصلی برای توسعه استان و کاهش مشکلات مردم عنوان کرد و افزود: اشتغال واقعی و پایدار باید در سرمایه گذاریهای استان همدان مد نظر قرار گیرد و مدیران دستگاهها تسهیل کننده این موضوع باشند.

آزاد با بیان اینکه در این ارتباط به آمار و ارقام توجهی نمی شود، اظهار داشت: مهم این است که بعد از ایجاد اشتغال بدانیم چه اتفاقی افتاده و آیا برای افراداشتغال دائمی و پایدار بوجود آمده است؟

وی سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال را مستلزم مقدمات، زیر ساختها و ابزارهای لازم عنوان و اضافه کرد: برای سرمایه گذاری باید ابزارها و مقدماتی فراهم شود که دستگاههای دولتی باید این مقدمات را به وجود آورند.

ایجاد اشتغال و گردش مالی و تولید در همدان محور است

آزاد ادامه داد: هر کسی بخواهد در استان همدان سرمایه گذاری کند دولت شریک او می شود و در برابر سهم آورده های بخش خصوصی زیر ساختهای لازم را بوجود می آورد و در کمترین زمان ممکن در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد تا سود سرمایه گذار بازگشت سرمایه و کسب درآمد و سود دولت در استان همدان نیز ایجاد اشتغال و گردش مالی و تولید باشد.

وی اضافه کرد: با این نگاه هر یک قدمی که در ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری برداشته شود، کشور یک قدم از تحریمها دور و یک قدم به حفظ استقلال و امنیت پایدار نزدیک می شود.

آزاد ریشه بسیاری از مشکلات و معضلات جامعه را بیکاری دانست و با تاکید بر کوتاه ساختن مدت زمان اجرای طرحهای سرمایه گذاری، گفت: دستگاههای متولی باید در کمترین زمان ممکن زمینه لازم را برای نهایی شدن طرحهای اقتصادی فراهم سازند.

وی با بیان اینکه نباید با طولانی شدن روند اجرای طرح موجب دلسردی سرمایه گذار شد، گفت: متاسفانه مردم نیز در برخی مواقع از مسائل کوچک و محلی در راه جذب سرمایه گذاری و ایجاد منفعت برای کشور اغماض می کنند.

وظیفه مسئولان، نخبگان، دانشمندان حساس‌تر از گذشته است

آزاد با یادآوری اینکه امروز همه دشمنان یک صدا شده‌اند تا ایران اسلامی را از حرکت به سمت رشد و تعالی باز دارند، افزود: این امر وظیفه مسئولان، نخبگان، دانشمندان، آحاد مردم و دلسوزان نظام را خطیرتر و حساس‌تر از گذشته کرده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز نظام اسلامی تنها نظام سیاسی دنیاست که بر مبنای دستورات و ارزشهای الهی قدم برمی دارد، تصدیق کرد: مسیر حرکت نظام به سمت ارزش های الهی است و مدیران نظام نیز باید بر این مبنا قدم بر دارند.

مدیریت یک فرصت برای خدمتگزاری به مردم است

استاندار با اعلام اینکه مدیریت یک فرصت برای خدمتگزاری به مردم است ، تاکید کرد: امروز فرصت خدمتگزاری را به هر کس نمی دهند و حتما لیاقتی در وجود مدیران دیده شده که به آنان فرصت خدمتگزاری داده می شود.

علی محمد آزاد در این سفر ساختمان شماره 2 آتش نشانی شهرداری تویسرکان، روکش آسفالت خیابان باهنر، پروژه آبرسانی به آرامگاه میر رضی و تپه نورالشهدا و امامزاده کوه سرابی، اجرای اصلاح روشنایی پارک معلم و میدان های فرشید و جانبازان و آزادی را در یک آیین بهره برداری کرد.

وی همچنین 78 واحد مسکن مهر را با اعتبار 760 میلیون تومان در روستای قلعه قاضی افتتاح و با حضور در گلزار شهدا این روستا در مراسم بهره برداری و اتمام بازسازی و مرمت گلزار شهدای این روستا همزمان با 5 گلزار شهدای دیگر شرکت کرد.

خدمت بی منت مسئولان به مردم با هدف کسب رضای خداوند باشد

استاندار همدان همچنین فرصت خدمت به مردم را فرصتی باارزش دانست که نصیب هر کس نمی شود و بر خدمت بی منت مسئولان به مردم با هدف کسب رضای خداوند تاکید کرد.

وی که پس از بازدید پروژه مهر ماندگار آزادراه همدان- تهران در فامنین حاضر شده بود، در جمع مسئولان این شهرستان، گفت: خدمت در جمهوری اسلامی که فرصت آن برای افراد واجد شرایط خدمتگزاری ایجاد می شود، در همراهی با نگاه به کار و مسئولیت خدمتگزاری و انجام با نیت خالص، فرصت است.

وی با بیان اینکه اگر به برای خدمت آمدیم اما برخی مسائل و انحرافات و مشکلات ما را از ادامه راه بازداشت و از هدف دور شدیم، باخته ایم و همه چیز را از دست داده ایم، ادامه داد: در این صورت در آخرت هم باید پاسخگوی همه موارد باشیم زیرا فرصت خدمتگزاری به دلیل ناتوانی یا مشکلات تبدیل به تهدید شده و فرصت و زمان مردم را از بین برده است.

باید از توان و امکانات بالقوه فامنین استفاده کرد

آزاد تاکید کرد: برای دستیابی فامنین به توسعه پایدار باید دور دستها را دید و با برنامه، از توان و امکانات بالقوه استفاده لازم را برد.

استاندار در ادامه سفر به شهرستان فامنین از دو پروژه ساختمان فرمانداری این شهرستان و فاز دوم دانشگاه پیام نور بازدید کرد.

در این سفر استاندار سالن ورزشی 1500 نفری بهار از مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور، پارک ترافیک و شهر بازی کودکان را بهره برداری و از پروژه جزیره شادی این شهر بازدید کرد و خواستار تسریع در ساخت این پروژه با همکاری تمامی دستگاهها شد.

استاندار همدان در بازدید از آزاد راه همدان ـ تهران نیز از پیگیری پروژه های مهر ماندگار استان به صورت شبانه روزی خبر داد.

پاسخگویی به مطالبه مردم در پروژه های مهر ماندگار نیازمند عزم جدی است

علی محمد آزاد با بیان اینکه این پروژه ها نقش مهمی در تسریع توسعه استان و کشور دارند، گفت: حساسیت رئیس جمهور در پاسخگویی به مطالبه مردم درباره پروژه های قرار گرفته در طرح مهر ماندگار، نیازمند عزم و همت ویژه و پیگیری های شبانه روزی است.

وی با بیان اینکه با تکمیل باند دوم آزادراه همدان ـ تهران به طول 175 کیلومتر این آزاد راه به عنوان بخشی از آزادراه کربلا در محدوده استان همدان قرار خواهد گرفت، ادامه داد: با بازگشایی آزادراه طول سفر از تهران به همدان از چهار و نیم ساعت به دو و نیم ساعت و طول مسیر از 375 کیلومتر به 200 کیلومتر کاهش می‌یابد.

استاندار با تاکید بر اینکه این مسیر محوری ایمن برای حمل بار و مسافر و کریدوری ایمن برای زائران کربلای معلا است، افزود: آزاد راه همدان - تهران به منظور رفع تنگناهای دسترسی به غرب کشور، کوتاه کردن زمان مسافرت ها و تسهیل دسترسی به غرب ایران و در حقیقت به منظور احیای جاده قدیم ابریشم طراحی و احداث شده است.

علی محمد آزاد اضافه کرد: با اختصاص اعتبارات مناسب و به موقع، تمامی پروژه ها و طرح های عمرانی و زیرساختی استان در قالب طرح مهر ماندگار در زمان مقرر به بهره برداری خواهد رسید.