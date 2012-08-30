به گزارش خبرگزاری مهر، سکینه یزدان پناه با بیان اینکه در مقطع کاردانی ناپیوسته دوره‌های ترمی در چهار رشته دانشجو پذیرش می‌شود، این رشته‌ها را شامل حسابداری گرایش مالی، حسابدای گرایش دولتی، حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ذکر کرد.

وی افزود: نام نویسی در این رشته‌ها از 13 شهریور ماه و از طریق سایت سازمان سنجش انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در مقطع کاردانی ناپیوسته در نظام آموزشی پودمانی نیز در رشته‌های شیمی شوینده‌ها، آرایشی و بهداشتی، شیمی صنایع غذایی، شیمی صنعتی، کاردانی حرفه‌ای حسابداری واحدهای تولیدی و صنعتی، کاردانی حرفه‌ای حسابداری مالی، کاردانی فنی اینترنت و شبکه‌های گسترده، کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر و کاردانی فنی شبکه‌های کامپیوتر، دانشجو پذیرفته خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر ثبت نام در مقطع کارشناسی نیز در نظام آموزشی پودمانی در رشته‌های مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات با چهار گرایش تجارت، طراحی صفحات وب، فناوری اطلاعات و برنامه نویسی تحت وب و شبکه‌های کامپیوتری در حال انجام است.

یزدان پناه گفت: دفترچه‌های نام نویسی در مقطع کاردانی نظام آموزشی ترمی از 13 تا 20 شهریور ماه و دفترچه‌های مقطع کاردانی نظام آموزشی پودمانی از 20 تا 27 شهریور ماه توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین متقاضیان می‌توانند از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور در این زمینه اقدام کنند.

سرپرست مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی شعبه بجنورد افزود: در این رشته‌های تحصیلی از میان داوطلبان بومی و غیربومی و زن و مرد دانشجو پذیرش می‌شود.

وی یاد آور شد: در حال حاضر حدود 800 دانشجو در 13 رشته تحصیلی در نظام‌های آموزشی ترمی و پودمانی در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه بجنورد مشغول به تحصیل هستند.