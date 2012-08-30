حمیدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در هفتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی که عصر امروز پنجشنبه در قزوین افتتاح خواهد شد جشنواره موسیقی نواحی نیز پیش بینی شده که فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: از برنامه های جنبی که در نمایشگاه صنایع دستی برای معرفی و آشنایی علاقمندان با فرهنگ و آداب و رسوم بومی و موسیقی محلی مناطق مختلف کشور اجرا خواهد شد جشنواره موسیقی نواحی است که در دوره های قبل شاهد استقبال گسترده از این جشنواره بودیم و امیدواریم در این نمایشگاه نیز بتوانیم ساعات خوبی را برای گردشگران و بازدیدکنندگان از این نمایشگاه و جشنواره فراهم کنیم.

قاسمی افزود: جشنواره نواحی با حضور گروههای موسیقی میهمان از استان‌های گیلان، کردستان، گلستان، آذربایجان، خراسان رضوی در طول ایام برپایی نمایشگاه به مدت پنج شب با برنامه خاص هر منطقه اجرا خواهد شد.