دبیر اجرایی این همایش علمی به مهر گفت: 637 مقاله علمی از محققان و استادان، دانشجویان ایرانی و هشت کشور خارجی از دانشگاههای آمریکا، چین، لهستان، پاکستان، ایتالیا، هند، یونان و کره جنوبی به دبیرخانه همایش در دانشگاه شمال آمل ارسال شد.

محمد رضا فدوی‌امیری افزود: هیئت داوران از بین مقاله های ارسالی، 406 مقاله را برای ارائه در همایش و در قالب پوستر درحاشیه این همایش پذیرفته است.

وی ادامه داد : حدود 330 نفر از محققان و استادان و دانشجویان حدود 300 دانشگاه دولتی و خصوصی ایران حضور داشتند و در رابطه با آخرین تحقیقات علمی در بخش مدلهای غیرخطی و بهینه‌ سازی تبادل نظر کردند.

دبیر اجرایی همایش بین‌المللی مدلهای غیرخطی و بهینه‌ سازی به محورهای برگزاری این همایش اشاره کرد و ادامه داد: روش ها و ابزارهای شبیه سازی و مدل سازی، آنالیز غیرخطی و کاربردهای آن، مدل سازی سیستم های پیچیده، بهینه سازی مدل های غیرخطی، هوش محاسباتی از محورهای این همایش دو روزه در آمل بود.

فدوی امیری اضافه کرد: مدل‌های غیرخطی به طور عمده دارای فرمول‌ های مشخصی نیستند و با قاعده کلی حل نمی‌شوند.

وی یادآورشد: در موضوع بهینه سازی، کاهش هزینه های روزمره زندگی افراد، افزایش سود و بهره وری، استفاده مناسب از فرصت های موجود در این کنفرانس به آن اشاره و توجه شد.