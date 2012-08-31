حجم تولید سالانه معادن استان سمنان بیش از 16 میلیون تن برآورد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منصوری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه حجم تولید سالانه معادن استان سمنان بیش از 16 میلیون تن برآورد شده است، افزود: استان سمنان جزء استانهای برتر معدنی است و معادنی نظیر سنگ نمک و گچ، سیلیس، سنگ آهن را در خود جای داده است.

وی اظهار داشت: با سرمایه گذاری بیشتر ظرفیت تولید معادن استان سمنان تا چهار برابر قابل افزایش است.

منصوری عنوان کرد: 55 درصد نیاز کشور از معادن استان سمنان تامین می شود و این استان در صادرات مواد معدنی نیز نقش تعیین کننده ای دارد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اینکه نمک و گچ از مهمترین معادن استان سمنان محسوب می شوند، بیان کرد: کشورهای آسیای میانه، گرجستان، افغانستان، عراق، آلمان و انگلستان از کشورهای هدف صادرات مواد معدنی است.

وی با بیان اینکه در بخش معدن چهار هزار نفر مشغول به کارند، اظهار کرد: در شروع انقلاب اسلامی تعداد معادن در استان سمنان 25 واحد بود و تا سال 84، این تعداد به 299 واحد رسید در حالیکه در دولت نهم و دهم 109 معدن جدید فعال شده است.

منصوری گفت: میزان تولید نمک استان سمنان حدود یک میلیون و 20 هزار تن و حجم تولید گچ هشت میلیون و 700 هزار تن در سال است و در هر دو محصول گچ و نمک استان سمنان در رتبه اول کشور قرار دارد.

وی افزود: استان سمنان در زمینه زغال سنگ رتبه پنجم را در کشور دارد و با فرآیند جدید بستر برای پیشرفت بیشتر آماده است و نیاز به سرمایه گذاری جدی دارد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در پایان اظهار کرد: در استان سمنان برای سال 90، 114 میلیون دلار صادرات هدفگذاری شد که 136 میلیون دلار آن تحقق یافت و در سال جاری نیز 130 میلیون دلار، که تاکنون 44 درصد آن تحقق یافته است.