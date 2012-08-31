۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۵۰

منصوری:

حجم تولید سالانه معادن استان سمنان بیش از 16 میلیون تن برآورد شد

سمنان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه 374 واحد معدنی فعال در این استان وجود دارد گفت: حجم تولید سالانه معادن در استان سمنان بیش از 16 میلیون تن برآورد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منصوری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه حجم تولید سالانه معادن استان سمنان بیش از 16 میلیون تن برآورد شده است، افزود: استان سمنان جزء استانهای برتر معدنی است و معادنی نظیر سنگ نمک و گچ، سیلیس، سنگ آهن را در خود جای داده است.

وی اظهار داشت: با سرمایه گذاری بیشتر ظرفیت تولید معادن استان سمنان تا چهار برابر قابل افزایش است.

منصوری عنوان کرد:  55 درصد نیاز کشور از معادن استان سمنان تامین می شود و این استان در صادرات مواد معدنی نیز نقش تعیین کننده ای دارد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اینکه نمک و گچ از مهمترین معادن استان سمنان محسوب می شوند، بیان کرد: کشورهای آسیای میانه، گرجستان، افغانستان، عراق، آلمان و انگلستان از کشورهای هدف صادرات مواد معدنی است.

وی با بیان اینکه در بخش معدن چهار هزار نفر مشغول به کارند، اظهار کرد: در شروع انقلاب اسلامی تعداد معادن در استان سمنان 25 واحد بود و تا سال 84، این تعداد به 299 واحد رسید در حالیکه در دولت نهم و دهم 109 معدن جدید فعال شده است.

منصوری گفت: میزان تولید نمک استان سمنان حدود یک میلیون و 20 هزار تن و حجم تولید گچ هشت میلیون و 700 هزار تن در سال است و در هر دو محصول گچ و نمک استان سمنان در رتبه اول کشور قرار دارد.

وی افزود: استان سمنان در زمینه زغال سنگ رتبه پنجم را در کشور دارد و با فرآیند جدید بستر برای پیشرفت بیشتر آماده است و نیاز به سرمایه گذاری جدی دارد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در پایان اظهار کرد: در استان سمنان برای سال 90، 114 میلیون دلار صادرات هدفگذاری شد که 136 میلیون دلار آن تحقق یافت و در سال جاری نیز 130 میلیون دلار، که تاکنون 44 درصد آن تحقق یافته است.

